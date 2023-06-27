«МЮ» продал Зидана Икбала «Утрехту» за 1 млн евро. Хавбек заключил контракт на 4 года
Зидан Икбал перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Утрехт».
20-летний футболист подписал контракт на четыре года.
По информации The Athletic, за полузащитника манкунианцы получат почти миллион евро. Также они смогут претендовать на часть выручки от следующей продажи Икбала.
Со статистикой выступлений полузащитника сборной Ирака можно ознакомиться здесь.
Изображение: fcutrecht.nl
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