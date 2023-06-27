«МЮ» продал Зидана Икбала «Утрехту» за 1 млн евро. Хавбек заключил контракт на 4 года

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Утрехт премьер-лига Англия трансферы деньги Зидан Икбал Футбол

Зидан Икбал перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Утрехт».

20-летний футболист подписал контракт на четыре года.

По информации The Athletic, за полузащитника манкунианцы получат почти миллион евро. Также они смогут претендовать на часть выручки от следующей продажи Икбала.

Со статистикой выступлений полузащитника сборной Ирака можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcutrecht.nl

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8 комментариев

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damondiamond
у МЮ не только есть 40% от будущей продажи, но и приоритетный байбек
+6
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_Beast_
Шикарная трансферная политика )
Продали игрока !
Заработали на прическу Антони
+5
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Ман Сити
Большая победа, обычно маню бесплатно отдает, 1 миллион хоть за кого-то получить уникальная ситуация
+7
-6
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damondiamond
Ответ pit4er
Байбек – это какой-то казахский игрок?
да, можно Байбека если что обратно выкупить
+1
0
+1
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pit4er
Ответ damondiamond
у МЮ не только есть 40% от будущей продажи, но и приоритетный байбек
Байбек – это какой-то казахский игрок?
0
0
0
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pit4er
Ответ damondiamond
да, можно Байбека если что обратно выкупить
Буду за ним следить. Видимо, перспективный
0
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Arman FCSM
Ответ pit4er
Байбек – это какой-то казахский игрок?
Здарова, заИкбал
0
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