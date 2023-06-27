«МЮ» продал Зидана Икбала «Утрехту» за 1 млн евро. Хавбек заключил контракт на 4 года

Зидан Икбал перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Утрехт».

20-летний футболист подписал контракт на четыре года.

По информации The Athletic, за полузащитника манкунианцы получат почти миллион евро. Также они смогут претендовать на часть выручки от следующей продажи .

Со статистикой выступлений полузащитника сборной Ирака можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcutrecht.nl