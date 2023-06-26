Семак о мотивации игроков: «На примере «Зенита» видим много лет – деньги никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия деньги Футбол

Сергей Семак не считает деньги главной мотивацией игроков «Зенита».

– В чем сейчас мотивация футболистов, если убрать из перечня финансовый аспект? Как поддерживать ее уровень вдолгую, на дистанции?

– Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере «Зенита», который, выполняя задачи, всегда выкладывается на сто процентов.

На мой взгляд, главная мотивация для игроков – победа в каждом мачте. Они спортсмены, профессионалы. Победный голод можно и нужно сохранять на протяжении всей карьеры – как футболиста, так и тренера.

– Но бывает ведь, что в третьем-четвертом успешном сезоне футболист снижает требования к себе.

– В «Зените» этой проблемы не наблюдаю. Возможно, эмоции чуть упали, радость от побед стала не такой яркой, но желание выигрывать в любом случае остается максимально высоким, – сказал главный тренер «Зенита».

61 комментарий

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avseenko
Ага...бесплатно играют. Особенно бразильцы. Пусть вспомнит как Денисов истерил, что меньше Халка получает.
+74
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+63
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*MVP*
Ответ avseenko
Ага...бесплатно играют. Особенно бразильцы. Пусть вспомнит как Денисов истерил, что меньше Халка получает.
возможно, Сережа имеет в виду, что движущей силой для достижения результатов в случае Зенита является админресурс
+49
-11
+38
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disco stew
Так и запишем
+37
-2
+35
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WelcomeBackPURE
На примере Семака можно увидеть как деньги сделали из физрука тренера
+40
-10
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Алексей Тарлыков
Зенит вообще самый бедный клуб РПЛ с минимальными зарплатами -добавил Семак
+25
-7
+18
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justbored
https://www.rusfootball.info/uploads/posts/2023-05/1683815012_medvedev-malcom-money.jpg
+17
-2
+15
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Дмитрий
Все россияне: идут на работу за деньги.
Сотрудники Зенита: идея, цель, победа, альтруизм и чуть-чуть денежек
+15
-1
+14
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*MVP*
Ответ WelcomeBackPURE
На примере Семака можно увидеть как деньги сделали из физрука тренера
также на примере Семака видим, как еврокубки из тренера сделали физрука
+22
-8
+14
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Светлана Агейкина
Малкому нравятся белые ночи, а Венделу - Петергоф, поэтому они тут. А деньги, что, пустое.. 😏
+14
-2
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Cearvm
На примере Зенита мы видим ровно обратное.
+7
-1
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Alfox
Ответ *MVP*
возможно, Сережа имеет в виду, что движущей силой для достижения результатов в случае Зенита является админресурс
лучший))
+7
-1
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ivannumber1
Ахаха)) При этом ТОП-зарплаты в РПЛ именно у Зенита)

Сказочник-волшебник.
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pantriashvili
🤣🤣🤣
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Бухгалтер2021
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нуда поэтому никто уезжать не хочет..потому что платить в европе так не будут
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R Kukhov
Ответ *MVP*
также на примере Семака видим, как еврокубки из тренера сделали физрука
Там русофобия цветет, судят по правилам
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AA MM
Ага, за стрелу бегают.
+4
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a2wai
В контрактах же наверняка прописана бонусная часть с большими деньгами - это как раз та самая основная движущая сила для достижения результатов.

Так что Семак в самом лучшем случае просто лукавит.
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Олег Св
Все интервью Семака- это набор убогих клише. Ничего общего с реальностью не имеет. По стилю напоминает передовицы газеты "Правда "
+10
-8
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R Kukhov
Ответ avseenko
Ага...бесплатно играют. Особенно бразильцы. Пусть вспомнит как Денисов истерил, что меньше Халка получает.
Так Денисов воспитанник, он за деньги, а легионеры, те за стрелку и миллера вестимо
+3
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La Crosse Bobcats
Сергей Богданович, как обычно базу выдал
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Фрэнк Канистра
ахах)) тренер самого богатого клуба, который постоянно выигрывает чемпик и везет трамвай конкурентам - говорит что деньги не гарантируют результат. Ок, да, действительно)))
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Никита Филимонов
Ответ justbored
https://www.rusfootball.info/uploads/posts/2023-05/1683815012_medvedev-malcom-money.jpg
Теперь понятно, что Малком показывал Медведеву что-то в духе "Ну нужны нам эти деньги, мы за стрелку играем!"
+1
0
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VADYA
какую кухню несёт этот тип!Он что главный тренер Оренбурга?!
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R Kukhov
А большие деньги?
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SopTecret
Ну, попробуйте начать им платить на уровне ФК Уфа. И выиграйте что-то
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