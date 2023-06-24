«Вильярреал» просит 25-30 млн евро за Чуквуэзе. «Милан» хочет купить вингера дешевле и начнет переговоры в ближайшие дни
«Милан» намерен подписать Сэмюэла Чуквуэзе.
«Россонери» хотят сосредоточиться на трансфере вингера «Вильярреала», сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Испанский клуб просит 25-30 миллионов евро за игрока. «Милан» планирует в ближайшие дни начать переговоры, чтобы договориться о снижении трансферной стоимости.
В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику Чуквуэзе можно найти здесь.
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