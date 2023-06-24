«Вильярреал» просит 25-30 млн евро за Чуквуэзе. «Милан» хочет купить вингера дешевле и начнет переговоры в ближайшие дни

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

«Милан» намерен подписать Сэмюэла Чуквуэзе.

«Россонери» хотят сосредоточиться на трансфере вингера «Вильярреала», сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. 

Испанский клуб просит 25-30 миллионов евро за игрока. «Милан» планирует в ближайшие дни начать переговоры, чтобы договориться о снижении трансферной стоимости. 

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику Чуквуэзе можно найти здесь

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Все-таки не умеют испанские клубы средней руки продавать своих лидеров, ну просто смешные деньги по нынешним меркам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Тима
В апл его можно продать любому клубу за эту сумму не торгуюсь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий