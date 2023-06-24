«Вильярреал» просит 25-30 млн евро за Чуквуэзе. «Милан» хочет купить вингера дешевле и начнет переговоры в ближайшие дни

«Милан» намерен подписать Сэмюэла Чуквуэзе.

«Россонери» хотят сосредоточиться на трансфере вингера « », сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Испанский клуб просит 25-30 миллионов евро за игрока. « » планирует в ближайшие дни начать переговоры, чтобы договориться о снижении трансферной стоимости.

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей в рамках , отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику можно найти здесь.