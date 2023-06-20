Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом» на 3 года

Евгений Чернов стал игроком «Ростова».

Клуб объявил о полноценном трансфере 30-летнего защитника. Он подписал контракт на 3 года.

В прошлом сезоне играл за « » на правах аренды из « ». До этого он выступал за желто-синих с 2019 по 2020 год.

Всего в составе «Ростова» Евгений провел 84 матча, забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

Изображение: https://fc-rostov.ru/