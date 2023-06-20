Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом» на 3 года

Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы Краснодар Евгений Чернов Футбол

Евгений Чернов стал игроком «Ростова».

Клуб объявил о полноценном трансфере 30-летнего защитника. Он подписал контракт на 3 года. 

В прошлом сезоне Чернов играл за «Ростов» на правах аренды из «Краснодара». До этого он выступал за желто-синих с 2019 по 2020 год.

Всего в составе «Ростова» Евгений провел 84 матча, забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

Изображение: https://fc-rostov.ru/

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11 комментариев

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SS Expert
Спасательная жопа(спина) на все времена
+15
-1
+14
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Алексеич (Ростов-Дон)
Третий "неожиданный" трансфер за день. 😁 С "возвращением", Евгений!
+9
0
+9
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Артем Гладских
Хороший защитник! Хорошо что подписали на 3 года !
+4
0
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Leshiiy
Это хорошая новость.
+3
0
+3
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kokakoka
Неплохой защитник. Благодаря двойному спасению прославился на весь футбольный мир
+3
0
+3
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kokakoka
Ответ Faust Doc
Ну удачи Чернову, слабоват он на роль бычка! Гы гы гы
Почему тогда Краснодар с "более сильными защитниками" оказался ниже Ростова?
+2
-1
+1
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kk.abb
Неплохо так Ростов Краснодар обул с этими игроками. Их ведь всех за деньги продавали, а вернули бесплатно)
0
0
0
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ kokakoka
Почему тогда Краснодар с "более сильными защитниками" оказался ниже Ростова?
Пенальти не хватило.
0
0
0
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ kokakoka
Неплохой защитник. Благодаря двойному спасению прославился на весь футбольный мир
О чем речь?
0
0
0
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kokakoka
Ответ Взвешенный вомбат Китая
О чем речь?
https://youtu.be/Rh7ekZ4XWUM
0
0
0
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