Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом» на 3 года
Евгений Чернов стал игроком «Ростова».
Клуб объявил о полноценном трансфере 30-летнего защитника. Он подписал контракт на 3 года.
В прошлом сезоне Чернов играл за «Ростов» на правах аренды из «Краснодара». До этого он выступал за желто-синих с 2019 по 2020 год.
Всего в составе «Ростова» Евгений провел 84 матча, забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
Изображение: https://fc-rostov.ru/
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