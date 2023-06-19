«Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной». Роналду о 122 голах в 199 матчах за Португалию

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии.

«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной. 

Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией.

Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов», – сказал форвард «Аль-Насра».

Роналду провел 199 матчей в составе сборной Португалии и забил 122 гола. 

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Поэтому детьми клялся, чтобы на чемпионате мира чужой гол на него записали?
+49
-25
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ну раз не гонишься, освободи уже тогда место в составе сборной для Леау.
+30
-15
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кияшов
Я не гонюсь за рекордами - они гонятся за мной (с) Джейсон Стэтхалду
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Ответ Ебздрогыч
Поэтому детьми клялся, чтобы на чемпионате мира чужой гол на него записали?
Надо было следы геля на мяче предъявить
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Заезженная пластинка на почве психических проблем
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Криш решил на старости лет за счет звездного поколения португальцев выехать.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
" я не гонюсь за рекордами , но прошу переписать некоторые голы на меня . я волосами задел мяч"
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A K
За ним гоняются сборные Лихтенштейна и Сан Марино, а также пенальти.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ JENNINGS
А ещё вот рекорды: Больше всего матчей в еврокубках: 197 Лучший бомбардир еврокубков: 145 Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 140 Больше всего голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов: 17 (2013/14) Больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов: 67 Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 Больше всего матчей в Лиге чемпионов: 183 Больше всего победных финалов Лиги чемпионов: 5 Единственный забил в трех финалах Лиги чемпионов Один из двух игроков, забивших во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов Единственный забил в 11 подряд матчах Лиги чемпионов Больше всего наград Лучшему клубному игроку/Лучшему игроку года по версии УЕФА: 4 (2008, 2014, 2016, 2017) Больше всего попаданий в Команду года UEFA.com: 15 (2004, 2007-2020)
Без ЧМ это всё пустышка) В один ряд с Пеле, Марадоной , Месси он не встанет)
Простите фанаты кринжика что я использую вашу логику... Это ведь бы такой критерии возвели в культ пытаясь принизить 0 трофеев Месси в сборной, а по итогу вот как бывает в жизни)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Тотров
рекорды гонятся за мной-то за волос почти зацепятся, то бокового судью ослепят.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kos.vohrt
Роналду уже не вызывает ничего, кроме отвращения.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
5 ЧМ и 0+0 в плей-офф - тоже рекорд
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Дмитрий Кияшов
Я не гонюсь за рекордами - они гонятся за мной (с) Джейсон Стэтхалду
За ним гонятся только рекорды, что не смогли догнать Чака Норриса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Поэтому он ездит играть против люксембургов и лихтенштейнов всяких
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Лицемерный пассажир, все рекорды которого через 10-12 лет будут принадлежать Мбаппе и Холанду. Представляю, как у старика будет полыхать))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Рекорд 0+0 на 5 чм в плей офф за 8 матчей , только лучший в истории может исполнить )) этот рекорд на века ))) прошу возьмите его на 6 чемпионат , поржем всем сайтом )))
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Да тебя давно бы выпнули как балласт, набиватель рекордов эдакий, чтобы команда не играла с начала матча в меньшинстве. Увы, мы живём во времена, когда распиаренность значит больше футбольных качеств и пользы на поле.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну ты бы так не трендил. Он сыграл на 5 чемпионатах мира, единственный игрок в истории, забивавший на всех 5 мундиалях. К слову, Месси забивал только на 4-х.И если уж в последнее время ЧМ стал таким уникальным, то Клозе лучший игрок всех времён и народов. Чемпион Мира, лучший бомбардир за всю историю. Единственный футболист — обладатель четырёх медалей на 4-х чемпионатах мира.
Единственный игрок в мире , который обосрался во всех матчах в плей офф ЧМ и его фанатики кричат ,он лучший в истории ,так на ЧМ и нужно доказывать, что ты лучший в истории ,а не с Люксембургами и Лихтеншетнами !
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
Ответ JENNINGS
А ещё вот рекорды: Больше всего матчей в еврокубках: 197 Лучший бомбардир еврокубков: 145 Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 140 Больше всего голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов: 17 (2013/14) Больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов: 67 Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 Больше всего матчей в Лиге чемпионов: 183 Больше всего победных финалов Лиги чемпионов: 5 Единственный забил в трех финалах Лиги чемпионов Один из двух игроков, забивших во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов Единственный забил в 11 подряд матчах Лиги чемпионов Больше всего наград Лучшему клубному игроку/Лучшему игроку года по версии УЕФА: 4 (2008, 2014, 2016, 2017) Больше всего попаданий в Команду года UEFA.com: 15 (2004, 2007-2020)
Классно, может себя этим утешить и с гордостью носить звание вечно второго лузера 🤣
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ gPk
5 ЧМ и 0+0 в плей-офф - тоже рекорд
А ещё вот рекорды:
Больше всего матчей в еврокубках: 197
Лучший бомбардир еврокубков: 145
Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 140
Больше всего голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов: 17 (2013/14)
Больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов: 67
Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Больше всего матчей в Лиге чемпионов: 183
Больше всего победных финалов Лиги чемпионов: 5
Единственный забил в трех финалах Лиги чемпионов
Один из двух игроков, забивших во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов
Единственный забил в 11 подряд матчах Лиги чемпионов
Больше всего наград Лучшему клубному игроку/Лучшему игроку года по версии УЕФА: 4 (2008, 2014, 2016, 2017)
Больше всего попаданий в Команду года UEFA.com: 15 (2004, 2007-2020)
+18
-17
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Перевалов
Ответ Человек1991
Это всё европейский отбор ) Роналду 122 гола в 200 матчах. Холланд 22 гола в 20 матчах.)) но у Роналду из 122 , 20 левейших пенальти, 30 голов с офсайдов и с нарушеиями, 50 голов практически в пустые ворота.))
Холанд 22 гола в 24-х
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ kodgong
Леау слева играет). Роналду - ЦН.
Да ты что, ты наверное футбол в 2023 начал смотреть, потому что все давно знают что Роналду свою лучшую игру в карьере показывает как раз со смещениями с флангов куда угодно, а в качестве обычного центрального столба он практически бесполезен.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ kodgong
Леау слева играет). Роналду - ЦН.
Почему тебя дизят?) Даже на чм, когда Рона поспдили на лавку, то вышел другой цн - Рамуш. Последние 5 лет он форвард и только
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
"Я надеюсь, что мы все еще сможем выиграть еще несколько титулов"
Какие титулы,какие мы,всем известно что Эсмеральда даже голам партнёров не радуется,она только сама собой интересуется и любуется глядя в зеркало,легенда МЮ Фердиданд подтвердит,если так хочет чтобы её партнёры что-то выиграли то пусть уйдёт из сборной,балласт
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Я не гонюсь за умными мыслями, это они гонятся за мной (с)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий