«Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной». Роналду о 122 голах в 199 матчах за Португалию
Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии.
«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной.
Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией.
Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов», – сказал форвард «Аль-Насра».
Роналду провел 199 матчей в составе сборной Португалии и забил 122 гола.
Простите фанаты кринжика что я использую вашу логику... Это ведь бы такой критерии возвели в культ пытаясь принизить 0 трофеев Месси в сборной, а по итогу вот как бывает в жизни)
Больше всего матчей в еврокубках: 197
Лучший бомбардир еврокубков: 145
Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 140
Больше всего голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов: 17 (2013/14)
Больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов: 67
Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Больше всего матчей в Лиге чемпионов: 183
Больше всего победных финалов Лиги чемпионов: 5
Единственный забил в трех финалах Лиги чемпионов
Один из двух игроков, забивших во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов
Единственный забил в 11 подряд матчах Лиги чемпионов
Больше всего наград Лучшему клубному игроку/Лучшему игроку года по версии УЕФА: 4 (2008, 2014, 2016, 2017)
Больше всего попаданий в Команду года UEFA.com: 15 (2004, 2007-2020)
Какие титулы,какие мы,всем известно что Эсмеральда даже голам партнёров не радуется,она только сама собой интересуется и любуется глядя в зеркало,легенда МЮ Фердиданд подтвердит,если так хочет чтобы её партнёры что-то выиграли то пусть уйдёт из сборной,балласт