Сака продлил контракт с «Арсеналом» до 2027 года

Теги премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Букайо Сака.

По данным Sky Sports, новое соглашение вингера с «Арсеналом» действует до лета 2027 года. Предыдущий контракт воспитанника «канониров» был рассчитан до лета 2024 года.

«От Хейл-Энда (академия «Арсенала» – Sports.ru) до основной команды! Пришло время следующей главы», – написал официальный твиттер-аккаунт «Арсенала».

В текущем сезоне Сака забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 37 матчах АПЛ. Подробная статистика 21-летнего вингера доступна здесь.

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35 комментариев

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S. A.
Как же радует, что клуб продлевает контракты с лидерами

✅Мартинелли
✅Рамсдейл
✅Сака
⏳Салиба
⏳Эдегор
+60
-2
+58
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JENNINGS
Отличная новость для фанатов «Арсенала»! Поздравляю!🤝
+25
-2
+23
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Kanonir152
Лучшая новость за последний месяц
+11
0
+11
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Колыван
Надеюсь, этот Арсенал станет сильнее после такой досадной концовки!
+10
-2
+8
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Сергей
Букайо ещё в прошлом сезоне выделялся в арсенале, и в сборной у саутгейта он является одним из ключевых игроков.
+7
-1
+6
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mr kovalsky
Ответ Иван Алейников
А Мартинелли до какого года?
27
+4
0
+4
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Tydeus
Да это лучшая новость! Самый талантливый воспитанник Арсенала за всю историю, главное без травм
+3
0
+3
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Андрей
Ответ Иван Алейников
Гендузи?
😂😂 когда он был лидером Арсенала?)
+3
0
+3
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Marcus-light
А вот и позитив на конец сезона
+1
0
+1
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Andrey_kst
Один из главных универсалов в мире, на моей памяти он играл слева и справа в защите, в атаке на обоих флангах и левую восьмёрку.
Главное чтобы без травм и с таким молодым костяком фаны Арсенала должны быть спокойны за будущее
+2
-1
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Вася Жучкин
Ответ Direct free kick
Футбол не справедлив. Баджо загнобили за пенальти в 1994, а карьера бездаря сака пошла в гору после промаха в 2021
Потому что все понимали, что Сака - юный пацан, у которого нет железных нервов. Вопросы должны быть к тренерам и более опытным игрокам, что дали ему пробить. Кроме того Баджо гнобили не те же самые люди, что оправдывали Сака. Если бы в 1994 году на месте Баджо был англичанин, итальянские тиффози и его могли бы точно так же сожрать
0
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Иван Алейников
Ответ Quintin07
тоже в это верим, летом желательно Райса подписать за место Джаки.
И какова цена на него?
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Quintin07
Ответ Иван Алейников
И какова цена на него?
придется переплачивать, но если хочешь конкурировать с сити, нужны игроки за большие деньги, которые подходят к стилю тренера.
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Иван Алейников
Ответ Quintin07
придется переплачивать, но если хочешь конкурировать с сити, нужны игроки за большие деньги, которые подходят к стилю тренера.
Ну в 80-100 получится уложиться?
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Quintin07
Ответ Иван Алейников
Ну в 80-100 получится уложиться?
надеюсь что договорятся в этом диапазоне, слухи были про 92 млн фунтов. посмотрим, но Райс идеально впишется в систему игры, даст больше свободы в атакующей фазе плюс в фазе перехода из атаки в оборону.
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Валуй
Как же радует что такой талант, трудолюбец и воспитанник остаётся с нами!
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Алексей Иванов
Ответ rembrandao
Отличная новость. А по з/п есть информация?
говорят 280к
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abrbal
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ abrbal
Левого вместо Уайта, форварда мощного, и конкуренции добавить нужно
Правого
0
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Quintin07
Ответ Колыван
Надеюсь, этот Арсенал станет сильнее после такой досадной концовки!
тоже в это верим, летом желательно Райса подписать за место Джаки.
+1
-1
0
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Иван Алейников
Ответ JENNINGS
Отличная новость для фанатов «Арсенала»! Поздравляю!🤝
А Мартинелли до какого года?
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Ответ S. A.
Как же радует, что клуб продлевает контракты с лидерами ✅Мартинелли ✅Рамсдейл ✅Сака ⏳Салиба ⏳Эдегор
С Эдегором тоже должны продлить, пока что по Салиба чуть более вопросом, имхо. Но не протерять игроков - это часть общей трансферной кампании и это действительно радует
+1
-1
0
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abrbal
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Левого вместо Уайта, форварда мощного, и конкуренции добавить нужно
0
0
0
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НРИ
В сити перейдет через пару сезонов
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rembrandao
Отличная новость. А по з/п есть информация?
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Пирс Морган
Комментарий удален пользователем
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