Сака продлил контракт с «Арсеналом» до 2027 года

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Букайо Сака.

По данным Sky Sports, новое соглашение вингера с «Арсеналом» действует до лета 2027 года. Предыдущий контракт воспитанника «канониров» был рассчитан до лета 2024 года.

«От Хейл-Энда (академия «Арсенала» – Sports.ru) до основной команды! Пришло время следующей главы», – написал официальный твиттер-аккаунт «Арсенала».

В текущем сезоне Сака забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 37 матчах АПЛ. Подробная статистика 21-летнего вингера доступна здесь.

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