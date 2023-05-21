«Кремонезе» вылетел из Серии А

Теги серия А Италия Специя Д2 Италия Кремонезе Футбол

«Кремонезе» вылетел из Серии А.

В 36-м туре чемпионата Италии команда Давиде Баллардини потерпела поражение от «Болоньи» (1:5), а «Специя» сыграла вничью с «Лечче» (0:0). 

На счету «Кремонезе» 24 очка после 36 проведенных матчей, он занимает 19-ю строчку в турнирной таблице.

Клуб потерял шансы на сохранение места в высшем итальянском дивизионе – отставание от «Специи», идущей на 17-м месте, возросло до 7 очков. 

Серо-красные вылетели в Серию B в первом же сезоне после выхода в высшую лигу. 

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7 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Антонио Кабрини, Джанлукка Виалли из этого клуба "вышли".
И Кьеза тоже.
Просто денег нет у клуба, а так хорошая команда.
+9
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Колбаскер тут
Фрозиноне вернулся
+4
0
+4
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окечуква
Герб у них интересный и стильный. В середине 90-х тоже в Серии А были, но недолго, насколько помню.
+4
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Mitya26
Скучно будет Удинезе без Кремонезе.
0
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Direct free kick
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
а ведь они играли в этом сезоне в полуфинале кубка Италии , что несомненно легендарное достижение для клуба . Прошли Наполи и Рому!!! Во Франции ещё круче, там Нант, Игравший в финале кубка и в плей-офф ЛЕ в этом сезоне походу на вылет
Таких историй полно через сезон по всей Европе
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