«Кремонезе» вылетел из Серии А.

В 36-м туре чемпионата Италии команда Давиде Баллардини потерпела поражение от «Болоньи» (1:5), а «Специя» сыграла вничью с «Лечче» (0:0).

На счету « » 24 очка после 36 проведенных матчей, он занимает 19-ю строчку в турнирной таблице.

Клуб потерял шансы на сохранение места в высшем итальянском дивизионе – отставание от «Специи», идущей на 17-м месте, возросло до 7 очков.

Серо-красные вылетели в Серию B в первом же сезоне после выхода в высшую лигу.

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