Вице-президент DFB назвал Зеленского «бывшим украинским актером». Союз его осудил, Винклер извинился

Теги Чемпионат Украины по футболу бундеслига Германия Немецкий футбольный союз Политика Владимир Зеленский Футбол

Чиновник Немецкого футбольного союза извинился за пост о Владимире Зеленском.

14 мая президент Украины посетил Берлин. В этот день Герман Винклер, занимающий посты вице-президента Немецкого футбольного союза (DFB) и президента футбольной ассоциации Северо-Восточной Германии, опубликовал в соцсети пост со следующим текстом: «Берлин сегодня утром. Благодаря общему распоряжению в связи с визитом бывшего украинского актера город в значительной степени оцеплен, Шпрее частично закрыт для туристов.

В Трептов-парке по-прежнему тихо – мемориал в память обо всех жертвах войны все еще на месте», – написал Винклер, прикрепив свою фотографию у монумента советским воинам.

В понедельник президент DFB Бернд Нойендорф по телефону обсудил с Винклером его публикацию. Союз опубликовал официальное заявление. 

«В день, когда он [Зеленский] и украинский народ были удостоены Международной премии Карла Великого, символизм насмешек в отношении президента Украины усиливается», – сказал Нойендорф.

Глава DFB также отметил, что считает высказывания Винклера несовместимыми с принципами союза и пообещал рассмотреть этот вопрос на конференции президентов региональных ассоциаций.

Винклер удалил свой аккаунт в инстаграме. Позднее он принес извинения за свой пост: «Он был написан в эмоциональной для меня ситуации у мемориала в Трептов-парке. Я бы не стал писать это снова в таком ключе. Я приношу извинения за это и за недовольство, которое он вызвал», – написал вице-президент DFB. 

52 комментария

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Юрий Кечко
Осудил , и уточнил что он больше снимался в российских фильмах
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Stormbringer
Спортс вечерний джек-пот по приплетению сорвал)
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artpal
Винклер в первоначальном заявлении не прав лишь в одном - Зеленский - действующий, а не бывший украинский актер, только роль у него помасштабнее и покровожаднее. Начинал с дешевых комедий, заканчивает триллером
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Stewee
Ответ Ювенский Туринтус
Ты бы хоть нарратив своего хозяина разбавлял, а то совсем зашквар
Лол, какой хозяин? Зеленский с Ермаком планомерно подавляют всю внутреннюю оппозицию. Об этом уже больше года пишут многие адекватные украинские тг-каналы.
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Теннисный абсолют
Зеленский - это диктатор. Он даже главкома своего Залежного убрал, чтобы не иметь конкуренцию.
Жаль обычных украинцев, шайка неонацистов и наркоманов взяла их в заложники и потихоньку убивает.
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Burel
как может повернуться жизнь. Был комиком, а стал кровожадным диктатором
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ВладимирНеПутин
А что не так написал? Чем оскорбил бывшего украинского актера?
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shln
ну и в чем он не прав?
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Теннисный абсолют
Ответ Ювенский Туринтус
Ты бы хоть нарратив своего хозяина разбавлял, а то совсем зашквар
В чем он не прав? Посмотри на физиономии Наркета, Ярмака, они сидят на наркоте и управляют неонацистским государством. Что не так?
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Очки Дани Алвеса
Алексей Белоус, вот на кой черт ты эту новость сюда закинул? Ну неужели твой журналистский ум не может выдать ничего более качественного, чем собрать клики на политической теме?
Что за сайт блин стал, в футбольном разделе о чем угодно, кроме как о футболе.
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Самый быстрый индиан
Ответ Теннисный абсолют
Зеленский - это диктатор. Он даже главкома своего Залежного убрал, чтобы не иметь конкуренцию. Жаль обычных украинцев, шайка неонацистов и наркоманов взяла их в заложники и потихоньку убивает.
Не настоящий диктатор, а марионетка, актер, играющий диктатора.
Вечно наймут какого-то проходимца, то художника, то парикмахера, то дезертира-анархиста (Муссолини),
Это дело Чаплин хорошо в свое время показал, кто и из чего эти конфеты лепит.
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idemidov
В смысле хотят сказать, что он действующий актёр? Проговорочка, однако.
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umaw
Что ж ты, фраер, сдал назад... (с)
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Vinnipukh Vinni
Артиста обидеть каждый может ))))))
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Hazell37
Отличный актер был. В клипы Киркорова сниматься зовут только самых лучших.
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Granero-24
Про футбол когда новости ?
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avAngard
Завтра sports извиняться заставят за то что пост опубликовал)))
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nobrainnopain
Отпрыск вши, -как метко подметил ГрЫгорЫч двустульцевый
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Vinnipukh Vinni
Ответ artpal
Винклер в первоначальном заявлении не прав лишь в одном - Зеленский - действующий, а не бывший украинский актер, только роль у него помасштабнее и покровожаднее. Начинал с дешевых комедий, заканчивает триллером
Скорее, безбашенным ужастиком. Крови столько льётся, что мало никому не кажется.
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AshAsh
очередная немецкая шлюшка на деньгах рф расчехлилась эка невидаль
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Инженер Управляющий
свобода слова, #### (хулиган без трёх букв)
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Bag2879
Извинился, что назвал бывшим?
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IrbIS
Зеленский как Рейган
только один СССР отправил в небытие, другой РФ отправит...
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Инженер Управляющий
Ответ Granero-24
Про футбол когда новости ?
а зачем?
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MoleculaRU
Зеленский стал неприкасаемым. Нельзя его критиковать! Нельзя!
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