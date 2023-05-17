Вице-президент DFB назвал Зеленского «бывшим украинским актером». Союз его осудил, Винклер извинился
Чиновник Немецкого футбольного союза извинился за пост о Владимире Зеленском.
14 мая президент Украины посетил Берлин. В этот день Герман Винклер, занимающий посты вице-президента Немецкого футбольного союза (DFB) и президента футбольной ассоциации Северо-Восточной Германии, опубликовал в соцсети пост со следующим текстом: «Берлин сегодня утром. Благодаря общему распоряжению в связи с визитом бывшего украинского актера город в значительной степени оцеплен, Шпрее частично закрыт для туристов.
В Трептов-парке по-прежнему тихо – мемориал в память обо всех жертвах войны все еще на месте», – написал Винклер, прикрепив свою фотографию у монумента советским воинам.
В понедельник президент DFB Бернд Нойендорф по телефону обсудил с Винклером его публикацию. Союз опубликовал официальное заявление.
«В день, когда он [Зеленский] и украинский народ были удостоены Международной премии Карла Великого, символизм насмешек в отношении президента Украины усиливается», – сказал Нойендорф.
Глава DFB также отметил, что считает высказывания Винклера несовместимыми с принципами союза и пообещал рассмотреть этот вопрос на конференции президентов региональных ассоциаций.
Винклер удалил свой аккаунт в инстаграме. Позднее он принес извинения за свой пост: «Он был написан в эмоциональной для меня ситуации у мемориала в Трептов-парке. Я бы не стал писать это снова в таком ключе. Я приношу извинения за это и за недовольство, которое он вызвал», – написал вице-президент DFB.
Жаль обычных украинцев, шайка неонацистов и наркоманов взяла их в заложники и потихоньку убивает.
Что за сайт блин стал, в футбольном разделе о чем угодно, кроме как о футболе.
Вечно наймут какого-то проходимца, то художника, то парикмахера, то дезертира-анархиста (Муссолини),
Это дело Чаплин хорошо в свое время показал, кто и из чего эти конфеты лепит.
только один СССР отправил в небытие, другой РФ отправит...