Вице-президент DFB назвал Зеленского «бывшим украинским актером». Союз его осудил, Винклер извинился

Чиновник Немецкого футбольного союза извинился за пост о Владимире Зеленском.

14 мая президент посетил Берлин. В этот день Герман Винклер, занимающий посты вице-президента Немецкого футбольного союза (DFB) и президента футбольной ассоциации Северо-Восточной Германии, опубликовал в соцсети пост со следующим текстом: «Берлин сегодня утром. Благодаря общему распоряжению в связи с визитом бывшего украинского актера город в значительной степени оцеплен, Шпрее частично закрыт для туристов.

В Трептов-парке по-прежнему тихо – мемориал в память обо всех жертвах войны все еще на месте», – написал Винклер, прикрепив свою фотографию у монумента советским воинам.

В понедельник президент DFB Бернд Нойендорф по телефону обсудил с Винклером его публикацию. Союз опубликовал официальное заявление.

«В день, когда он [Зеленский] и украинский народ были удостоены Международной премии Карла Великого, символизм насмешек в отношении президента Украины усиливается», – сказал Нойендорф.

Глава DFB также отметил, что считает высказывания Винклера несовместимыми с принципами союза и пообещал рассмотреть этот вопрос на конференции президентов региональных ассоциаций.

Винклер удалил свой аккаунт в инстаграме. Позднее он принес извинения за свой пост: «Он был написан в эмоциональной для меня ситуации у мемориала в Трептов-парке. Я бы не стал писать это снова в таком ключе. Я приношу извинения за это и за недовольство, которое он вызвал», – написал вице-президент DFB.