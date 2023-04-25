Хави: «Тер Стеген – лучший вратарь мира. Он помогает «Барсе» еще сильнее с учетом нашего стиля игры»

Хави назвал Марка-Андре тер Стегена лучшим вратарем в мире.

30-летний голкипер провел 30 матчей в нынешнем сезоне и пропустил девять мячей при 24 играх на ноль.

«Я знаю тер Стегена, потому что играл с ним. Он очень методичный человек.

Он лучший голкипер в мире прямо сейчас. Тер Стеген помогает команде еще сильнее из-за нашего стиля игры», – сказал главный тренер «Барселоны» .

Немец выступает за каталонский клуб с сезона-2015/16.

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