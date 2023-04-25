Хави: «Тер Стеген – лучший вратарь мира. Он помогает «Барсе» еще сильнее с учетом нашего стиля игры»

Теги Барселона Хави Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Хави назвал Марка-Андре тер Стегена лучшим вратарем в мире.

30-летний голкипер провел 30 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги и пропустил девять мячей при 24 играх на ноль.

«Я знаю тер Стегена, потому что играл с ним. Он очень методичный человек.

Он лучший голкипер в мире прямо сейчас. Тер Стеген помогает команде еще сильнее из-за нашего стиля игры», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Немец выступает за каталонский клуб с сезона-2015/16.

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50 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Роман Беноевский
Лучший в ла лиге, а в мире все видит Куртуа.
А Куртуа в какой лиге играет?)
+42
-4
+38
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Леван Мкртчян
Ответ Мадрид наказывает!
Куртуа давится от смеха)
Просто ’давится’ , понимая что пропустил в чемпе практически в три раза больше мячей, чем штеген
+26
-11
+15
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Леван Мкртчян
Ответ Мадрид наказывает!
и что? он стал хуже него что ли?)) Касильяс тоже больше Вальдеса пропускал порой, но титул клоуна был у Витьки)
В этом году ,штеген, лучший вратарь лиги практически по всем показателям и по стате и визуально ,по игре
В прошлом году лучшим вратарем мира был Куртуа.
А некоторое время назад, лучшим в Ла лиге был Облак ( возможно и в мире).
Старайся объективно смотреть, а не просто пихать , что все лучшие, всегда, из твоего любимого Мадрида
+19
-6
+13
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andr d
Ответ Ferran Torres Garcia
С чего смеётесь?)
Истерика
+5
-1
+4
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Артак Симонян
С вратарём проблем нет, остальным надо подтягиваться!
+1
0
+1
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Роман Беноевский
Ответ Burel
и как же Куртуа отстоял на ЧМ ? 😂
Тер Штеген там даже не участвовал, Куртуа в ЛЧ надёжен.
+3
-2
+1
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Butrymovich Mikalai
Ответ Мадрид наказывает!
и что? он стал хуже него что ли?)) Касильяс тоже больше Вальдеса пропускал порой, но титул клоуна был у Витьки)
ты свой титул подарил некому Витьку ?
+4
-3
+1
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jonnysilverhand01
Лучший вратарь, среди тех, кто пересадил себе волосы !
+1
0
+1
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Виталий Ан
Тер давно лучший. Был не самый сезон в прошлом году, но там все менялось каждый день. А так свой уровень всегда поддерживал и был очень сильным всю карьеру. Заслужено номер 1.
+1
0
+1
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Butrymovich Mikalai
Очень большая заслуга в +11 Марка недавно была статистика xG, так вот , из 24 ожидаемых голов пропустили только 7 ..... конечно , для оценки вратаря было бы лучше было бы видеть PSxG модель, но и этих данных достаточно что бы сделать некоторые выводы.
+2
-1
+1
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DolJun
пхахахахахах
+9
-9
0
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Нурболот Ниматов
Лучший голкипер в Лалиге
+6
-6
0
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Ferran Torres Garcia
Ответ DolJun
пхахахахахах
С чего смеётесь?)
+3
-3
0
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EminenceGrise
Ответ Ferran Torres Garcia
С чего смеётесь?)
С Челси его всем сайтом!)))
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Екн Лор
Ответ Burel
и как же Куртуа отстоял на ЧМ ? 😂
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Роман Беноевский
Ответ Леван Мкртчян
А Куртуа в какой лиге играет?)
в Европе и в Испании.
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Xabi Alonso78
Ответ Burel
и как же Куртуа отстоял на ЧМ ? 😂
2 пропущенных гола в трех матчах + отбил пенальти в матче с Канадой
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Андрей Хенто
Стоит отметить и оборону Барселоны, мало что позволяют сопернику, Араухо за этот сезон очень сильно прибавил став лидером обороны.
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v.belorussky
Если не станет номером 1 в сборной, то это будет позором для Флика.
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Alexandr Sokolov
Спортс, а баннер про матч МС мю ещё больше можно было сделать? С телефона просто ад какой-то, пока до новости самой дойдешь
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Youzhny23
Ответ Анвар Масимов
статистика говорит за себя
статистика в еврокубках ?
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белошип
Ответ Анвар Масимов
статистика говорит за себя
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Карлик На Гормонах
Когда так говорят, значит скоро уволят или попросят уменьшить зарплату.
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Тиль Улленшпигель
Тер Стеген - лучший, Левандовски почти как Роналдиньо, но Месси лучше верните))
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Ван Гог
Как болельщик Барсы с некоторым стажем, хочу выразить Марку огромное человеческое спасибо! Никогда не забуду валидольные игры Вальдеса. Он всегда играл с элементом неожиданности. Легкая перчинка за спиной защитников.
+1
-1
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