Хави: «Тер Стеген – лучший вратарь мира. Он помогает «Барсе» еще сильнее с учетом нашего стиля игры»
Хави назвал Марка-Андре тер Стегена лучшим вратарем в мире.
30-летний голкипер провел 30 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги и пропустил девять мячей при 24 играх на ноль.
«Я знаю тер Стегена, потому что играл с ним. Он очень методичный человек.
Он лучший голкипер в мире прямо сейчас. Тер Стеген помогает команде еще сильнее из-за нашего стиля игры», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Немец выступает за каталонский клуб с сезона-2015/16.
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В прошлом году лучшим вратарем мира был Куртуа.
А некоторое время назад, лучшим в Ла лиге был Облак ( возможно и в мире).
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