Фонд Стерлинга выделил 14 университетских стипендий для темнокожих британских студентов

Теги Челси премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Благотворительность Футбол

Фонд Рахима Стерлинга профинансирует обучение нескольких темнокожих британских студентов.

Благотворительный фонд игрока «Челси» в сотрудничестве с Манчестерским университетом и Королевским колледжем Лондона выделил 14 университетских стипендий темнокожим студентам африканского и карибского происхождения, начиная с учебного года-2023/24.

Целью выделения этих стипендий является поддержка равного доступа к высшему образованию и сокращение отставания темнокожих студентов в получении ученых степеней. Исследование, проведенное в учебном году-2021/22, показало, что менее 5% всех британских студентов, получающих степень бакалавра в университетах группы «Расселл» (группа взаимодействия 24 престижных университетов Великобритании – Sports.ru) были темнокожими.

«Я надеюсь, что эта инициатива действительно изменит правила игры в течение следующих нескольких лет, и я рад работать с двумя лучшими университетами мира.

Я желаю получателям нашего финансирования всего наилучшего и с нетерпением жду встречи со всеми в кампусах Манчестера и Лондона в этом году», – сказал Стерлинг.

Отмечается, что фонд Стерлинга стремится создать возможности для получения образования и трудоустройства для молодых людей из недостаточно представленных слоев общества.

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44 комментария

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rigobersong
А это не расизм по цвету кожи распределять пожертвования?:) А если бы Кейн выделил только белым?:)
+103
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+96
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Ахимассс
А фонд не хочет закупить презервативы для стран Африки?
+45
-1
+44
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xepaff
O*****, это и есть расизм.
Выделяй нуждающимся, но без предпочтений по цвету.
Сделал бы такое белые, то его бы заклевали
+28
-4
+24
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ostap&mio&dio
Ответ Ахимассс
А фонд не хочет закупить презервативы для стран Африки?
Есть прямая связь между уровнем образования и фертильностью, так что в какой-то степени университетская стипендия и есть презерватив
+13
-1
+12
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Ебздрогыч
И отклонил 88 заявок...
+14
-2
+12
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Игорь М.
Ответ Игорь М.
Но те купили на них крэк и накурились
Ой, то есть купили на них книг и научились
+8
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+8
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Валера, уходи!!!
Ответ Иван Гульмеш
Он за свои деньги может спонсировать кого угодно.
Так и метатели бананов за свои его купили и могут кидать его куда угодно
+9
-1
+8
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rigobersong
Ответ Иван Гульмеш
Он за свои деньги может спонсировать кого угодно.
Просто лицемерно выглядит, в свое время приехав с Ямайки его семье помогали как и всем несмотря на цвет кожи:)
+11
-3
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Игорь М.
Но те купили на них крэк и накурились
+10
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Pikachu Pikachu
Ответ ostap&mio&dio
Если на протяжении долгого времени права ущемлялись, и доступ к образованию был только для белых, то что плохого в стипендиях только для черных? Да, я за меритократию, но тут речь про уравнивание возможностей, которые были изначально не равны. Через какое-то время этих стипендий не будет, тогда посмотрим кто при прочих равных более достоин стипендий, но сейчас речь именно о компенсации неравного доступа на протяжении долгого времени.
А в чем проблема сейчас? Черные составляют где-то те же 5% населения Британии (+-). То есть 5% от общего числа студентов - это абсолютно нормально.
+7
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+7
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rachidibrahimov
Ответ ostap&mio&dio
Если на протяжении долгого времени права ущемлялись, и доступ к образованию был только для белых, то что плохого в стипендиях только для черных? Да, я за меритократию, но тут речь про уравнивание возможностей, которые были изначально не равны. Через какое-то время этих стипендий не будет, тогда посмотрим кто при прочих равных более достоин стипендий, но сейчас речь именно о компенсации неравного доступа на протяжении долгого времени.
Так это компенсация и есть неравноправие в чистом виде. Прошлое это прошлое и ее не изменит. Чернокожие сейчас, изначально в более выгодном положении, при получении стипендии, работы и тд.. А это уже ущемление прав белых
+4
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+4
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Sunnyboy
Расизмом попахивает! Чем остальные люди хуже, почему они не заслуживают?
+3
0
+3
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OneMind
Ответ Иван Гульмеш
Он за свои деньги может спонсировать кого угодно.
Так и владелец своей фирмы может набирать в коллектив кого угодно за свои деньги, но почему-то в Англии это считают расизмом, если нет ни одного темнокожего
+3
0
+3
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Alex1104
Было бы интересно понаблюдать реакцию, если бы какой-нибудь фонд выдал 14 стипендий белым студентам. За то, что они именно белые...
+3
0
+3
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Валера, уходи!!!
Ответ rigobersong
А это не расизм по цвету кожи распределять пожертвования?:) А если бы Кейн выделил только белым?:)
Да неее, это же не банан
+3
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Алик 67
Вот это есть чистый расизм, все закрывают глаза. Это другое. Если только для белых выделили бы вони было бы...
+2
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Элхан Дюшеев
Ответ Игорь М.
Ой, то есть купили на них книг и научились
Научились делать крэк и продавать его)
+1
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Валера, уходи!!!
Уже давно понятно что расизм это когда белые обижают черных. Черный убил белого - с кем не бывает, черный убил черного - местные разборки, белый отправил смайлик черному не того цвета-Расизм
+2
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Pikachu Pikachu
Согласно англоязычной википедии на 2016 год (других данных там нет) - черные составляют всего 3,15%. То есть черные имеют доступ к образованию лучше, чем их доля в населении Британии.
+2
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rachidibrahimov
"Целью выделения этих стипендий является поддержка равного доступа к высшему образованию и сокращение отставания темнокожих студентов в получении ученых степеней"

Да, плевать что это место мог заслуживать кто-то другой, главное чтобы был баланс, между количеством черных и белых.
+3
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Олег М
Ответ Ахимассс
А фонд не хочет закупить презервативы для стран Африки?
😂😂😂😂
+1
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rachidibrahimov
Ответ дон_бомжови
это где вам такое сказали? посмотрите на совет директоров любой компании, на профессоров университетов - там темнокожих почти не будет. в штатах у темнокожих в среднем всегда меньше шансов, ибо большинство из семей бедны, уличная жизнь и гетто тоже не способствуют улучшению ситуации. отсюда и вытекают неравные возможности. они есть, глупо говорить, что их нет, но не факт, что такие способы решения - правильные. хотя кто знает..
Ну, не будем отрицать, что в западе, все уже немного двинулись на темах толерантности, расизма, феминизма и тд. И борьба за равноправие, превратилось в борьбу за привелегии.
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Джон Харпер
Ответ Валера, уходи!!!
Так и метатели бананов за свои его купили и могут кидать его куда угодно
🤣🤣🤣👍Браво!
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дон_бомжови
Ответ rachidibrahimov
Ну, не будем отрицать, что в западе, все уже немного двинулись на темах толерантности, расизма, феминизма и тд. И борьба за равноправие, превратилось в борьбу за привелегии.
да, двинулись. но проблема действительно существует
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ого. Ну это конечно вообще не расизм.
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