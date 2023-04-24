Фонд Стерлинга выделил 14 университетских стипендий для темнокожих британских студентов

Фонд Рахима Стерлинга профинансирует обучение нескольких темнокожих британских студентов.

Благотворительный фонд игрока «Челси» в сотрудничестве с Манчестерским университетом и Королевским колледжем Лондона выделил 14 университетских стипендий темнокожим студентам африканского и карибского происхождения, начиная с учебного года-2023/24.

Целью выделения этих стипендий является поддержка равного доступа к высшему образованию и сокращение отставания темнокожих студентов в получении ученых степеней. Исследование, проведенное в учебном году-2021/22, показало, что менее 5% всех британских студентов, получающих степень бакалавра в университетах группы «Расселл» (группа взаимодействия 24 престижных университетов Великобритании – Sports.ru) были темнокожими.

«Я надеюсь, что эта инициатива действительно изменит правила игры в течение следующих нескольких лет, и я рад работать с двумя лучшими университетами мира.

Я желаю получателям нашего финансирования всего наилучшего и с нетерпением жду встречи со всеми в кампусах Манчестера и Лондона в этом году», – сказал Стерлинг.

Отмечается, что фонд Стерлинга стремится создать возможности для получения образования и трудоустройства для молодых людей из недостаточно представленных слоев общества.

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