Вингер «Крыльев» Гарре: «Россия ― хорошо организованная страна. Правда, летел долго – 16 часов»
Бенхамин Гарре назвал Россию хорошо организованной страной.
Также вингер рассказал о своем переходе в «Крылья Советов».
«Об интересе «Крыльев Советов» узнал от агентов, а потом мне самому позвонили из клуба. На принятие решения и обсуждение этого варианта с семьей у меня ушло 10 дней.
Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ.
Перед переходом общался с Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход.
Правда, я долго летел до России – целых 16 часов», — сказал 22-летний аргентинец.
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