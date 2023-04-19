Вингер «Крыльев» Гарре: «Россия ― хорошо организованная страна. Правда, летел долго – 16 часов»

Бенхамин Гарре назвал Россию хорошо организованной страной.

Также вингер рассказал о своем переходе в «Крылья Советов».

«Об интересе « » узнал от агентов, а потом мне самому позвонили из клуба. На принятие решения и обсуждение этого варианта с семьей у меня ушло 10 дней.

Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в .

Перед переходом общался с Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход.

Правда, я долго летел до России – целых 16 часов», — сказал 22-летний аргентинец.

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