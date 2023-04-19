Вингер «Крыльев» Гарре: «Россия ― хорошо организованная страна. Правда, летел долго – 16 часов»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Бенхамин Гарре Чемпионат.com Футбол

Бенхамин Гарре назвал Россию хорошо организованной страной.

Также вингер рассказал о своем переходе в «Крылья Советов».

«Об интересе «Крыльев Советов» узнал от агентов, а потом мне самому позвонили из клуба. На принятие решения и обсуждение этого варианта с семьей у меня ушло 10 дней.

Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ.

Перед переходом общался с Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход.

Правда, я долго летел до России – целых 16 часов», — сказал 22-летний аргентинец.

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8 комментариев

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Максим Максюша
Ответ Peter Parker
Да везде жить можно, главное человеком оставаться. Кому-то больше подходит одна страна, кому-то другая, это нормально.
Спасибо, что поделился мудростью
+11
-2
+9
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Peter Parker
Да везде жить можно, главное человеком оставаться. Кому-то больше подходит одна страна, кому-то другая, это нормально.
+10
-4
+6
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Ответ CriminalJoint62
Нытик. Люди на поезде едут несколько дней и ничего.
для людей которые могут проехать всю страну на автобусе за сутки, грубо говоря, полёт в десятки тысяч км являются испытанием...для нашей страны долгие поездки норма, для иностранцев испытание...
+5
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FilinMD
Ответ </c/>
для людей которые могут проехать всю страну на автобусе за сутки, грубо говоря, полёт в десятки тысяч км являются испытанием...для нашей страны долгие поездки норма, для иностранцев испытание...
Аргентина в этом плане хоть и не Россия, но тысячи 3 километров с севера на юг есть, страна немаленькая
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Ответ FilinMD
Аргентина в этом плане хоть и не Россия, но тысячи 3 километров с севера на юг есть, страна немаленькая
я не уточнял что речь именно про Аргентину, а в целом про иностранцев...
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Peter Parker
Ответ Максим Максюша
Спасибо, что поделился мудростью
пожалуйста, Максим
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