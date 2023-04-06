Ивич о победе «Краснодара» над «Ростовом» в Кубке: «Не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Удовлетворены игрой»
Владимир Ивич доволен игрой «Краснодара» против «Ростова»
Основное время первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Ростова» завершилось вничью 1:1. В серии пенальти со счетом 5:3 выиграл «Краснодар».
«Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции. Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу.
Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», – сказал тренер «Краснодара».
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