Ивич о победе «Краснодара» над «Ростовом» в Кубке: «Не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Удовлетворены игрой» 

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич доволен игрой «Краснодара» против «Ростова»

Основное время первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Ростова» завершилось вничью 1:1. В серии пенальти со счетом 5:3 выиграл «Краснодар».

«Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции. Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу.

Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», – сказал тренер «Краснодара».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ваге Геворгян
Краснодар сегодня не заслужил ничего.... я Болельщик Краснодара, но дубль Ростова нас переиграл в первом тайме, а во втором так вообще доминировали..... Ивичу место ласкательно похвальных речей, нужно жёстко разговоривать с Кордобой, с Кади, с Батчи....... либо играете в пас либо на х в К2 поднимать клуб из последнего места.... Кайо чудо юдо неуклюжий.... еще год и его заменит ЦЗМолодежки Краснодара.... а так Играют только Сафонов, Алонсо, Черников, Сперцян немного Рамирес..... отбивает номер Кайо, Петров, Баняц, Кади, Кордоба, Батчи, Мозес.....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihel
К чему эта толпа легионеров в Краснодаре?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ростов без легионеров играл намного лучше. Краснодару надо добавлять (особенно в центре поля), если они всерьёз хотят претендовать на кубок.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ростов играл лучше, но что же делать, иногда результат несправедлив, Краснодар честно победил, поздравляю! Красивая играл была)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Матч был очень неплохой для России .Посмотрел с интересом .Равные соперники ,играющие
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий