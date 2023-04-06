Ивич о победе «Краснодара» над «Ростовом» в Кубке: «Не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Удовлетворены игрой» 

Владимир Ивич доволен игрой «Краснодара» против «Ростова»

Основное время первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против « » завершилось вничью 1:1. В серии пенальти со счетом 5:3 выиграл «Краснодар».

«Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции. Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу.

Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», – сказал тренер « ».