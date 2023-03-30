Из-за оскорблений в адрес Рамоса в 2017-м два сектора стадиона «Севильи» закроют на матч с «Сельтой». Разбирательство длилось 6 лет

Часть трибун стадиона «Севильи» закроют для фанатов в ближайшем домашнем матче .

Федерация футбола Испании обязала клуб закрыть два сектора северной трибуны « » (около 600 мест), где обычно располагаются фанатские группировки «Севильи», на матч 28-го тура Ла Лиги против «Сельты» 7 апреля. Это связано с оскорблениями в адрес во время матча Кубка Испании в 2017 году.

Инцидент произошел 12 января 2017 года в матче Кубка Испании против мадридского « » (3:3). После того, как Серхио Рамос реализовал пенальти в ворота «Севильи» на 83-й минуте, он отпраздновал гол перед фанатской трибуной «Севильи», указав на эмблему «Реала» на груди, после чего извинился перед остальными болельщиками.

Разбирательство по этому вопросу длилось более 6 лет. Решение о частичном закрытии трибун было принято после того, как Верховный суд Испании отклонил очередную апелляцию клуба.

« » объявила, что вернет деньги (около 15 евро) владельцам абонементов, которые не смогут попасть на матч.