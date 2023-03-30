Из-за оскорблений в адрес Рамоса в 2017-м два сектора стадиона «Севильи» закроют на матч с «Сельтой». Разбирательство длилось 6 лет
Часть трибун стадиона «Севильи» закроют для фанатов в ближайшем домашнем матче Ла Лиги.
Федерация футбола Испании обязала клуб закрыть два сектора северной трибуны «Рамон Санчес Писхуан» (около 600 мест), где обычно располагаются фанатские группировки «Севильи», на матч 28-го тура Ла Лиги против «Сельты» 7 апреля. Это связано с оскорблениями в адрес Серхио Рамоса во время матча Кубка Испании в 2017 году.
Инцидент произошел 12 января 2017 года в матче Кубка Испании против мадридского «Реала» (3:3). После того, как Серхио Рамос реализовал пенальти в ворота «Севильи» на 83-й минуте, он отпраздновал гол перед фанатской трибуной «Севильи», указав на эмблему «Реала» на груди, после чего извинился перед остальными болельщиками.
Разбирательство по этому вопросу длилось более 6 лет. Решение о частичном закрытии трибун было принято после того, как Верховный суд Испании отклонил очередную апелляцию клуба.
«Севилья» объявила, что вернет деньги (около 15 евро) владельцам абонементов, которые не смогут попасть на матч.
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