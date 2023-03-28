Кириченко о Сочи: «Это что-то европейское для меня. Идеальное место в плане быта»

Теги Дмитрий Кириченко премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи Футбол

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями о бытовых условиях в городе.

– Давайте про быт. Дмитрий Кириченко хорошо устроился?

– Считаю, что в плане быта здесь идеальное место. Почти 99% команды живет в «Сириусе»: все очень близко, удобно и классно. Для меня это что-то европейское.

– Но говорят по-русски!

– Да, море, набережная… Я здесь довольно давно. Когда пандемия началась, я стал чаще посещать это место. Также я был здесь во время Олимпиады.

– На тренировку на чем добираетесь?

– На машине. Перегнал. Сюда я приехал на машине перед Новым годом. Если есть какие-то проблемы, можно и на такси, и пешком, и на самокатах – все что угодно.

– По контракту не запрещено кататься на самокатах?

– Нет. По контракту даже на лыжах не запрещено кататься, – сказал специалист, который входит в тренерский штаб Курбана Бердыева.

21 комментарий

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Toto89
Ответ Дядя ТУРА
да хоть с палеолита. это неправильно
Душнила
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Дядя ТУРА
Ответ Nerazzurri-88
Судя по тому, как меня минусуют, людям вообще пофиг, где булькаться, они походу просто побухать едут. Кому-то кайф Сочи, для меня там мерзко и грязно. Как и в быдломестечках типа 2апсе и севернее, все эти геленджики. Если брать именно Чёрное море, то самое доступное и адекватное-это Абхазия. Ну и Турции всякие. Но уж точно не Сочи) У меня там отец живёт 60 лет, я уж знаю, что это вообще такое.
все что ты перечислил это не Россия. ещё б Доминикану написал
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Вакилич
Ответ Алексей Свирин
Сам из Сочи, тут по кайфу. Кириченко видел пару раз, Точилина на набережной вижу частенько, с Джанаевым в ресторане пересекался, здесь все кто по кайфу)
А заняться есть чем? Работа чтоб хорошо жить?
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Nerazzurri-88
Ответ Дядя ТУРА
так не пей
Судя по тому, как меня минусуют, людям вообще пофиг, где булькаться, они походу просто побухать едут. Кому-то кайф Сочи, для меня там мерзко и грязно. Как и в быдломестечках типа 2апсе и севернее, все эти геленджики. Если брать именно Чёрное море, то самое доступное и адекватное-это Абхазия. Ну и Турции всякие. Но уж точно не Сочи) У меня там отец живёт 60 лет, я уж знаю, что это вообще такое.
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Дядя ТУРА
Ответ Nerazzurri-88
Канашка от большого города. Грязное море очень.
так не пей
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Nerazzurri-88
Ответ Дядя ТУРА
жёлтое море между Китаем и Кореей вроде.
Канашка от большого города. Грязное море очень.
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savik-A.M.
Ответ Дядя ТУРА
да хоть с палеолита. это неправильно
Да плевать , это подразумевает не конкретный город , а дорогущее черноморское побережье длинной в 100 км.
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Дядя ТУРА
Ответ savik-A.M.
Это жаргон со времён союза ,
да хоть с палеолита. это неправильно
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savik-A.M.
Ответ Дядя ТУРА
наверное про уровень образования. ибо образованный человек никогда не напишет в Сочах!! только Сочи. не склоняется никак
Это жаргон со времён союза ,
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Алексей Свирин
Сам из Сочи, тут по кайфу. Кириченко видел пару раз, Точилина на набережной вижу частенько, с Джанаевым в ресторане пересекался, здесь все кто по кайфу)
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dolia1989@icloud.com
А в пробке из Сочи в Адлер каждый божий день стоять нравится интересно?
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Дядя ТУРА
Ответ savik-A.M.
Что они имеют под понятием "по европейски" , вот реально для меня загадка , в том что они (футболисты) живут отдельно от остального мира в гостиницах , или про двухэтажные жилые гаражи , или про цены , или про их зарплаты в Сочах ?
наверное про уровень образования.
ибо образованный человек никогда не напишет в Сочах!! только Сочи. не склоняется никак
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Дядя ТУРА
Ответ Nerazzurri-88
Странный вкус. Жёлтое море, пробки, цены бешеные, влажность. Жить там вообще не классно. Отдыхать тоже, но это уже субъективно.
жёлтое море между Китаем и Кореей вроде.
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Nerazzurri-88
Ответ Makita
жить в Сочи классно. У знакомого там родители живут, кайфово там отпуск проводить🙂.
Странный вкус. Жёлтое море, пробки, цены бешеные, влажность. Жить там вообще не классно. Отдыхать тоже, но это уже субъективно.
+1
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Winbreaker
Ответ Roman
То есть, Кириченко приравнял понятия идеальное и европейское? А не иноагент ли он часом?
Тише
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Winbreaker
Ответ savik-A.M.
Что они имеют под понятием "по европейски" , вот реально для меня загадка , в том что они (футболисты) живут отдельно от остального мира в гостиницах , или про двухэтажные жилые гаражи , или про цены , или про их зарплаты в Сочах ?
Наверное что-то более цивилизованное чем у нас 🤷🏼‍♂️
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Roman
То есть, Кириченко приравнял понятия идеальное и европейское? А не иноагент ли он часом?
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Dvin
Собрание трэвэл блогеров объявляется открытым))
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savik-A.M.
Что они имеют под понятием "по европейски" , вот реально для меня загадка , в том что они (футболисты) живут отдельно от остального мира в гостиницах , или про двухэтажные жилые гаражи , или про цены , или про их зарплаты в Сочах ?
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Пользователь заблокирован
жить в Сочи классно. У знакомого там родители живут, кайфово там отпуск проводить🙂.
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Spaten
Вот кто знал прикуп!
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