Кириченко о Сочи: «Это что-то европейское для меня. Идеальное место в плане быта»

Тренер « » поделился впечатлениями о бытовых условиях в городе.

– Давайте про быт. Дмитрий Кириченко хорошо устроился?

– Считаю, что в плане быта здесь идеальное место. Почти 99% команды живет в «Сириусе»: все очень близко, удобно и классно. Для меня это что-то европейское.

– Но говорят по-русски!

– Да, море, набережная… Я здесь довольно давно. Когда пандемия началась, я стал чаще посещать это место. Также я был здесь во время Олимпиады.

– На тренировку на чем добираетесь?

– На машине. Перегнал. Сюда я приехал на машине перед Новым годом. Если есть какие-то проблемы, можно и на такси, и пешком, и на самокатах – все что угодно.

– По контракту не запрещено кататься на самокатах?

– Нет. По контракту даже на лыжах не запрещено кататься, – сказал специалист, который входит в тренерский штаб Курбана Бердыева.