Кириченко о Сочи: «Это что-то европейское для меня. Идеальное место в плане быта»
Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями о бытовых условиях в городе.
– Давайте про быт. Дмитрий Кириченко хорошо устроился?
– Считаю, что в плане быта здесь идеальное место. Почти 99% команды живет в «Сириусе»: все очень близко, удобно и классно. Для меня это что-то европейское.
– Но говорят по-русски!
– Да, море, набережная… Я здесь довольно давно. Когда пандемия началась, я стал чаще посещать это место. Также я был здесь во время Олимпиады.
– На тренировку на чем добираетесь?
– На машине. Перегнал. Сюда я приехал на машине перед Новым годом. Если есть какие-то проблемы, можно и на такси, и пешком, и на самокатах – все что угодно.
– По контракту не запрещено кататься на самокатах?
– Нет. По контракту даже на лыжах не запрещено кататься, – сказал специалист, который входит в тренерский штаб Курбана Бердыева.
ибо образованный человек никогда не напишет в Сочах!! только Сочи. не склоняется никак