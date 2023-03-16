Тен Хаг об АПЛ: «Сложнее, чем сейчас, не было еще никогда. В гонке участвуют шесть или семь клубов»

считает, что АПЛ в этом сезоне стала более конкурентной, чем когда-либо.

« еще никогда не была такой сложной, как сейчас – конкуренция очень высока. В этой гонке не два участника, а пять, шесть или семь.

За то, чего мы хотим, борются еще шесть или семь команд. Мы способны сделать это, но внутри клуба мы осознаем, что нам еще многое предстоит сделать.

Думаю, что мы добились хорошего прогресса, но нужно признать, что разрыв все еще существует. Я не ожидал, что мы сможем быстро его преодолеть.

Мы стараемся выигрывать в каждом матче, обыгрывали все топ-команды. Мы способны это сделать. Нам нужно сделать следующий шаг и добиться постоянства. Со временем мы к этому придем.

Мы не можем заглядывать слишком далеко вперед, поэтому нужно действовать от матча к матчу», – сказал главный тренер « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас