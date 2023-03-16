Тен Хаг об АПЛ: «Сложнее, чем сейчас, не было еще никогда. В гонке участвуют шесть или семь клубов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что АПЛ в этом сезоне стала более конкурентной, чем когда-либо.

«АПЛ еще никогда не была такой сложной, как сейчас – конкуренция очень высока. В этой гонке не два участника, а пять, шесть или семь.

За то, чего мы хотим, борются еще шесть или семь команд. Мы способны сделать это, но внутри клуба мы осознаем, что нам еще многое предстоит сделать.

Думаю, что мы добились хорошего прогресса, но нужно признать, что разрыв все еще существует. Я не ожидал, что мы сможем быстро его преодолеть.

Мы стараемся выигрывать в каждом матче, обыгрывали все топ-команды. Мы способны это сделать. Нам нужно сделать следующий шаг и добиться постоянства. Со временем мы к этому придем.

Мы не можем заглядывать слишком далеко вперед, поэтому нужно действовать от матча к матчу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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16 комментариев

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forward1988
Если тен хаг много балаболит,сегодня МЮ проиграет.
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Abil Alex
ЭТХ поплыл чот ,в гонке МС и Арс
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Michael Guttierrez
Ответ Александра Александрова
. В этой гонке не два участника, а пять, шесть или семь. Это ты почитай еще раз !а вообще по сути в гонке всегда одна команда Сити и вопрос , только в том , в каком они будут состоянии , 4 апл за 5 лет на дадут соврать !
У Юнайтед гонка за топ 4. Или у тебя если говорится «гонка» = борьба за чемпионство?)
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Michael Guttierrez
Ответ Родя Раскольников
По-моему читать не умеешь ты, ибо речь идет как раз о гонке за титул. За топ-4 по определению не могут бороться лишь 2 команды.
А где хоть слово о титуле?) зачастую за топ 4 борются 4-5 команд. А здесь реально 7 команд могут заползти в топ 4)
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red hikkikomori
кривой перевод походу, непонятно о борьбе за зону ЛЧ он говорит или о борьбе за чемпионство
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Romanunited
Что-то ЭТХ начал отмазки придумывать уже, то травмы, то конкуренция. Я конечно в него по прежнему верю, но вот когда он молча делал свою работу и был виден результат как-то поприятней было
+4
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Алексей Фирстов
Откуда он может знать сложность АПЛ в предыдущих годах, если он работает в АПЛ первый год! Мне кажется, что это невозможно знать, если ты не внутри АПЛ!
+1
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Родя Раскольников
Ответ Michael Guttierrez
Почитай новость еще раз, у тебя все получится. Очевидно, что речь о том 4, о чемпионстве ни слова.
По-моему читать не умеешь ты, ибо речь идет как раз о гонке за титул. За топ-4 по определению не могут бороться лишь 2 команды.
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Алексей Фирстов
Арсенал в этом сезоне приятно удивил. мало кто до начала сезона мог предвидеть такую игру Арсенала! В том году из-за травм потеряли 4 е место!
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Тимур Алихманов
Какие 6,7 клубов? Только Арсенал и Сити сейчас действительно в гонке за трофей
+7
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Родя Раскольников
Отрыв 5 от 1 места в АПЛ 22 очка, в Ла Лиге 23 очка, в Сериале 21, в Лиге 1 19, в Бундеслиге вообще 7.

Но в АПЛ борются за чемпионство все 20 команд, а в остальных лигах 1-2. В чем в чем, но в маркетинговой составляющей до АПЛ всем далеко.
+9
-3
+6
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neuner
если ресь о гонке за титул, то там 2 команды борятся
+12
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am!go
За это я и люблю АПЛ!!! За интригу !!!
0
-1
-1
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Александра Александрова
Ответ Michael Guttierrez
Почитай новость еще раз, у тебя все получится. Очевидно, что речь о том 4, о чемпионстве ни слова.
. В этой гонке не два участника, а пять, шесть или семь. Это ты почитай еще раз !а вообще по сути в гонке всегда одна команда Сити и вопрос , только в том , в каком они будут состоянии , 4 апл за 5 лет на дадут соврать !
+1
-1
0
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Michael Guttierrez
Ответ Александра Александрова
Какие 6-7 клубов два клуба борются за чемпионство в этом году !
Почитай новость еще раз, у тебя все получится. Очевидно, что речь о том 4, о чемпионстве ни слова.
+4
-4
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Александра Александрова
Какие 6-7 клубов два клуба борются за чемпионство в этом году !
+1
-3
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