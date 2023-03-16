«Кубок России составляет конкуренцию РПЛ. Нынешний формат подразумевает много зрелищных матчей». Гендиректор «Динамо» о турнире

Гендиректор « » считает удачным новый формат Фонбет Кубка России.

Московский клуб выбил «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов.

– Считаем, что формат турнира обеспечил большое количество зрелищных матчей. Игра получилась очень яркой и атакующей с обеих сторон. Мы рады, что прошли дальше. Серия пенальти – захватывающий момент.

– Приятно, что лично вы приложили руку к такому формату с сериями пенальти?

– Это льстит, но надо отдать должное , который этот формат принял, несмотря на то, что прежний формат подразумевал большее представительство региональных команд. Большие клубы больше ездили к маленьким. Сегодня убеждаемся, что нынешний формат зрелищный и подразумевает много зрелищных матчей. Иногда кажется, что Кубок России составляет конкуренцию , – сказал Павел Пивоваров.

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