«Кубок России составляет конкуренцию РПЛ. Нынешний формат подразумевает много зрелищных матчей». Гендиректор «Динамо» о турнире

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Динамо Москва Матч ТВ Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» считает удачным новый формат Фонбет Кубка России.

Московский клуб выбил «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов.

– Считаем, что формат турнира обеспечил большое количество зрелищных матчей. Игра получилась очень яркой и атакующей с обеих сторон. Мы рады, что прошли дальше. Серия пенальти – захватывающий момент.

– Приятно, что лично вы приложили руку к такому формату с сериями пенальти?

– Это льстит, но надо отдать должное РФС, который этот формат принял, несмотря на то, что прежний формат подразумевал большее представительство региональных команд. Большие клубы больше ездили к маленьким. Сегодня убеждаемся, что нынешний формат зрелищный и подразумевает много зрелищных матчей. Иногда кажется, что Кубок России составляет конкуренцию РПЛ, – сказал Павел Пивоваров.

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3 комментария

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michael6060
Лучше бы помог Захарянум другим "Шиманьски".Парня же сьедают одного.
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Pertinax Gandi
В кубке нет фан-ай-ди, вот он и составляет конкуренцию РПЛ.
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Очки Дани Алвеса
Ой да, прям очень зрелищный матч сегодня. Афиша - да. Матч - бей беги, три передачи низом сделать не могут что те, что другие.
+1
-1
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