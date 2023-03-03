Глава BetBoom: «Динамо» – лидер по динамике роста подписчиков в соцсетях. Посещаемость в РПЛ – самая большая в Москве»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва соцсети Футбол

Президент BetBoom оценил популярность «Динамо».

Букмекерская компания заключила с бело-голубыми соглашение о сотрудничестве.

– У «Динамо» сейчас огромный медийный прогресс. Клуб приглашает звезд, например, приход на стадион Влада Бумаги взорвал соцсети. Этот фактор оказал ключевое влияние на сумму контракта?

– Конечно, медийная активность «Динамо» сыграла значительную роль при подписании соглашения. Вы приводите в пример конкретный кейс, а я подтвержу тезис цифрами: «Динамо» – лидер по динамике роста подписчиков в соцсетях.

– На ваш взгляд, у «Динамо» есть потенциал стать таким же популярным клубом, как «Спартак», «Зенит» или ЦСКА?

– В чем измеряется популярность клуба? На мой взгляд, в количестве болельщиков. Вы можете посмотреть статистику посещаемости РПЛ: в этом сезоне у «Динамо» она самая большая в Москве. Поэтому используем оборот не «когда», а «уже», – сказал Константин Макаров.

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9 комментариев

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Кеша
У Динамо самая крутая арена в стране , хоть и без крыши . Самая комфортная , рядом с метро . Перекусы приятные в теплых помещениях. Хоккей/футбол в одном месте . Шикарная парковка. Понятные стюарды .Мечта болельщика .
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Zenith forever
Даже в Москве Спартак по популярности уступил Динамо, а еще хотят с Зенитом мериться!
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doomjitsu
Именно поэтому мы хотим, чтобы как можно больше их подписчиков начали делать ставки в нашей конторе*
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блокад блокадыч
Влад бумага....
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Pertinax Gandi
Всё это прекрасно, но не видно желания завоевать какой-нибудь трофей. Лишь бы трибуны заполнялись абы кем. Клава Кока им перед матчем споёт, Влад Бумага раздаст автографы, ну и в нагрузку футбол.
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Pertinax Gandi
Ответ kulik13
Вроде первую часть сезона фанка не бойкотировала матчи, поэтому и высокая.
Нет фанка с начала сезона бойкотировала, но трибуну не закрывали, как например у ЦСКА, а продавали туда билеты фанам Влада Бумаги и Люси Чеботиной.
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kulik13
Ответ Михайло Данилов
Про посещаемость....они последний матч с Крыльями точно смотрели? Там Крылья громче поддерживали чем наших....без А4 (или как его там) что то не очень с посещаемостью.....
Фан Айди побеждает Бумагу.))))

Хоть и на кубок он пока не нужен.
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kulik13
Вроде первую часть сезона фанка не бойкотировала матчи, поэтому и высокая.
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Михайло Данилов
Про посещаемость....они последний матч с Крыльями точно смотрели? Там Крылья громче поддерживали чем наших....без А4 (или как его там) что то не очень с посещаемостью.....
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