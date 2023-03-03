Глава BetBoom: «Динамо» – лидер по динамике роста подписчиков в соцсетях. Посещаемость в РПЛ – самая большая в Москве»

Президент BetBoom оценил популярность «Динамо».

Букмекерская компания заключила с бело-голубыми соглашение о сотрудничестве.

– У « » сейчас огромный медийный прогресс. Клуб приглашает звезд, например, приход на стадион Влада Бумаги взорвал соцсети. Этот фактор оказал ключевое влияние на сумму контракта?

– Конечно, медийная активность «Динамо» сыграла значительную роль при подписании соглашения. Вы приводите в пример конкретный кейс, а я подтвержу тезис цифрами: «Динамо» – лидер по динамике роста подписчиков в соцсетях.

– На ваш взгляд, у «Динамо» есть потенциал стать таким же популярным клубом, как «Спартак», «Зенит» или ЦСКА?

– В чем измеряется популярность клуба? На мой взгляд, в количестве болельщиков. Вы можете посмотреть статистику посещаемости : в этом сезоне у «Динамо» она самая большая в Москве. Поэтому используем оборот не «когда», а «уже», – сказал Константин Макаров.

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