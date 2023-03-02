«У Влаховича в «Юве» вдвое меньше голов, чем у Кабрала и Йовича в «Фиорентине», а мы взяли их за 15 и 0 млн евро. Отличная сделка для нас, для «Юве» – нет». Глава «фиалок» о форвардах
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо оценил эффект от продажи Душана Влаховича.
Сербский форвард перешел в «Ювентус» в конце января 2022 года.
«Он хотел в «Ювентус». Многие люди нас критиковали, а в газетах писали, что Кабрал и Йович не забивают, но это неправильно. «Фиорентина» забивает на уровне «Ювентуса», «Милана» и других – без учета «Интера» и «Наполи», но об этом никто не написал.
За Кабрала и Йовича мы заплатили 15 млн евро и 0 евро, а они уже забили 20 голов на двоих в трех турнирах [в текущем сезоне]. Влахович, с другой стороны, забил 10 голов, в том числе два с пенальти, то есть ровно вдвое меньше наших форвардов. И при этом мы заработали на нем 70 млн евро.
Приобретение Кабрала и Йовича стало для нас великолепным, трансфер Влаховича для «Ювентуса» – нет», – сказал Коммиссо.
«Юве» хочет продать Влаховича. Что пошло не так? Насколько все плохо?
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