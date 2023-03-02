«У Влаховича в «Юве» вдвое меньше голов, чем у Кабрала и Йовича в «Фиорентине», а мы взяли их за 15 и 0 млн евро. Отличная сделка для нас, для «Юве» – нет». Глава «фиалок» о форвардах

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Лука Йович Артур Кабрал Душан Влахович Рокко Коммиссо Футбол

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо оценил эффект от продажи Душана Влаховича.

Сербский форвард перешел в «Ювентус» в конце января 2022 года.

«Он хотел в «Ювентус». Многие люди нас критиковали, а в газетах писали, что Кабрал и Йович не забивают, но это неправильно. «Фиорентина» забивает на уровне «Ювентуса», «Милана» и других – без учета «Интера» и «Наполи», но об этом никто не написал.

За Кабрала и Йовича мы заплатили 15 млн евро и 0 евро, а они уже забили 20 голов на двоих в трех турнирах [в текущем сезоне]. Влахович, с другой стороны, забил 10 голов, в том числе два с пенальти, то есть ровно вдвое меньше наших форвардов. И при этом мы заработали на нем 70 млн евро.

Приобретение Кабрала и Йовича стало для нас великолепным, трансфер Влаховича для «Ювентуса» – нет», – сказал Коммиссо.

«Юве» хочет продать Влаховича. Что пошло не так? Насколько все плохо?

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12 комментариев

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Лёха Жданчик
Человек пол сезона на травме был
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6tspey7tb5
Если Юве под Душана будет играть как фиалки он будет разрывать. Но это Юве. И тут особенных нет, ну кроме парикмахера ))))
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Милчик
Ответ Ale10FJ
И что? Юве даже с учётом -15 очков на 5 позиций выше Фиорентины, да и забитых мячей у Фиалок на треть меньше чем у Ювентуса. И очень удобно сравнивать статистику 2 игроков с одним, ещё всю команду сравни с одним Влаховичем, там кстати сумма всех игроков будет равна сумме Влаховича. ))))
Он сранивает игроков, а не команды. Ничего,что состав у Юве в разы сильнее? Все верно он сказал, Влахович дерево, в разы хуже Мораты
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OldRedWhite
Ответ Буратино55
В чемпионате Кабрал 19 игр 5 голов, йович 22 игры 3 гола. И Влахович в 15 играх 8 голов, 2 месяца травмирован был
Посмотрим сколько завтра эти орлы забьют Наполи !
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Ale10FJ
И что? Юве даже с учётом -15 очков на 5 позиций выше Фиорентины, да и забитых мячей у Фиалок на треть меньше чем у Ювентуса. И очень удобно сравнивать статистику 2 игроков с одним, ещё всю команду сравни с одним Влаховичем, там кстати сумма всех игроков будет равна сумме Влаховича. ))))
+4
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+4
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Буратино55
В чемпионате Кабрал 19 игр 5 голов, йович 22 игры 3 гола. И Влахович в 15 играх 8 голов, 2 месяца травмирован был
+13
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+13
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Leo Messi
Влахович вообще большую часть сезона был травмирован/играл с травмой (и даже несмотря на это забил довольно прилично с учётом стиля Аллегри), а эти двое набили стату в ЛК на командах уровня чемпионате Латвии
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alexsem69
А какая статистика у Кокорина была?)😆😆😆
+10
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+9
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За Валенсию с 1999
Влахович в Юве неплох, а за Фиалок буду болеть в ЛК, могут взять данный ЕК
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Fan of Sport
Влахович просто перешёл не в самый лучший для Юве период, кстати как и Кьеза. Им бы играть в атакующих командах, где они могли бы использовать весь свой потенциал, а в Юве Кьеза выходил даже правым латералем под руководством Аллегри.
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Rio de Janeiro
Трансфер Влаховича по безумию и переплате стоит где-то рядом с Кэрроллом
+2
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charly_54
Шах и мат
+1
-2
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