Экс-тренер «Брайтона» Хьютон возглавил сборную Ганы

назначен главным тренером сборной Ганы.

В тренерский штаб ирландского специалиста войдут и Мас-Уд Диди Драмани, ранее работавшие в штабе Отто Аддо. Ранее Хьютон работал в команде на должности технического консультанта.

Срок действия контракта и его условия не уточняются.

Ранее Хьютон возглавлял «Брайтон», с которым добился выхода в АПЛ, и «Ноттингем Форест».

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