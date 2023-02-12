Экс-тренер «Брайтона» Хьютон возглавил сборную Ганы
Крис Хьютон назначен главным тренером сборной Ганы.
В тренерский штаб ирландского специалиста войдут Джордж Боатенг и Мас-Уд Диди Драмани, ранее работавшие в штабе Отто Аддо. Ранее Хьютон работал в команде на должности технического консультанта.
Срок действия контракта и его условия не уточняются.
Ранее Хьютон возглавлял «Брайтон», с которым добился выхода в АПЛ, и «Ноттингем Форест».
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Удачи ему