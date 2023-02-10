Пулис о Гнабри: «В «Вест Бромвиче» он даже и близко не был к «Баварии». Его отправляли во вторую команду»

высказался о том, почему не раскрылся в .

«Меня всегда упрекают в этом, но люди забывают о том, что он был у нас [в « »] в аренде. До этого он был в « », а Венгер был его тренером, который в итоге продал его «Вердеру» за 7 миллионов фунтов. Он тренировал его с 14 лет, а у нас Серж был в аренде лишь пару месяцев.

Сейчас он играет превосходно, я снимаю перед ним шляпу, но в то время он даже и близко не был к этому уровню. Его отправляли во вторую команду.

Теперь он творит большие дела. Помню, как я звонил Кемпи (Дэйв Кемп, экс-ассистент Пулиса – прим. Sports.ru), сообщив ему о переходе Гнабри в «Баварию». Кемпи сказал, что это, должно быть, его брат-близнец, это не мог быть игрок, который был у нас», – сказал экс-тренер «Вест Бромвича».

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