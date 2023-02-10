Пулис о Гнабри: «В «Вест Бромвиче» он даже и близко не был к «Баварии». Его отправляли во вторую команду»

Теги Бавария Арсен Венгер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Вест Бромвич Тони Пулис Серж Гнабри Футбол

Тони Пулис высказался о том, почему Серж Гнабри не раскрылся в АПЛ.

«Меня всегда упрекают в этом, но люди забывают о том, что он был у нас [в «Вест Бромвиче»] в аренде. До этого он был в «Арсенале», а Венгер был его тренером, который в итоге продал его «Вердеру» за 7 миллионов фунтов. Он тренировал его с 14 лет, а у нас Серж был в аренде лишь пару месяцев.

Сейчас он играет превосходно, я снимаю перед ним шляпу, но в то время он даже и близко не был к этому уровню. Его отправляли во вторую команду.

Теперь он творит большие дела. Помню, как я звонил Кемпи (Дэйв Кемп, экс-ассистент Пулиса – прим. Sports.ru), сообщив ему о переходе Гнабри в «Баварию». Кемпи сказал, что это, должно быть, его брат-близнец, это не мог быть игрок, который был у нас», – сказал экс-тренер «Вест Бромвича».

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8 комментариев

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Постой...Я тебя знаю!
Ответ rigobersong
Отпустили 2х лучших игроков АПЛ последние лет 5ти, и купили днарей по 100 лямов, челси, больше чем шапито:))
Не фанат Челси, но кто бы говорил)
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Direct free kick
Венгер променял Гнабри на Ивоби. Это приговор бухгалтеру в пуховике
+1
0
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Roman_ello
Ответ Jazzzz
Была статья о его прогрессе. Переработал свой подход к тренировкам и сменил физиотерапевта.
Ещё в ВБ?
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rigobersong
Ответ CriminalJoint62
Ничего плохого в этом нет. Моуриньо тоже отказался от Де Брюйне и Салаха в свое время, наоборот лучше отпустить иногда.
Отпустили 2х лучших игроков АПЛ последние лет 5ти, и купили днарей по 100 лямов, челси, больше чем шапито:))
+7
-8
-1
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omsk1716
Ответ CriminalJoint62
Ничего плохого в этом нет. Моуриньо тоже отказался от Де Брюйне и Салаха в свое время, наоборот лучше отпустить иногда.
Да, в этом плане должно повезти с тренером. На одном таланте далеко не уедешь.
+4
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+4
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Jazzzz
Была статья о его прогрессе.
Переработал свой подход к тренировкам и сменил физиотерапевта.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Штырков
Хейтерки получается
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-1
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CriminalJoint62
Ничего плохого в этом нет. Моуриньо тоже отказался от Де Брюйне и Салаха в свое время, наоборот лучше отпустить иногда.
+20
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+18
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