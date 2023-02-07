Экс-скаут «Арсенала» рекомендовал подписать Месси и Пике: «Лео не мог получить разрешение на работу в Великобритании, трансфер Жерара не состоялся из-за бюрократии»

Теги Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Арсенал Футбол

Бывший скаут «Арсенала» рассказал, что рекомендовал подписать Лионеля Месси и Жерара Пике.

– Это правда, что вы рекомендовали подписать Месси, когда он был воспитанником «Барселоны»?

– Да. И Пике, который бывал у нас на базе.

– Почему не получилось этого сделать?

– Ситуация Месси была не урегулирована, и он не мог получить разрешение на работу в Великобритании. У меня было несколько встреч с Орасио Гаджоли, который в то время представлял его, но это было невозможно.

Трансфер Пике не состоялся из-за сложной бюрократической проблемы. В конце концов мы подписали Сеска Фабрегаса из того замечательного поколения академии «Барсы», – сказал Фрэнсис Каджигао.

10 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Ответ xQcoW
Повезло Арсеналу, а то жадный меси обанкротил бы клуб
Клуб АПЛ не обанкротил даже Роналду7, куда там пешеходу
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Flow market Victor Mercedes
Из-за бюрократий Арсенал профукал 4 ЛЧ, из-за бюрофакса Барса стала непонятно кем, вывод: слово бюро приравнивается к слову ад, бюрократия, администрация и прочее это детище самого дьявола. Марихуанна отпустила, расходимся.
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Aram Avanesian
Каждый год то Венгер , то еще кто нибудь, вспоминают что хотели подписать Месси , но не вышло
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Адепт Суперлиги
Ага, именно по причине разрешения на работу не смог подписать лучшего игрока ла масии на тот момент. Мнение Барселоны вообще ничего не стоит, так и запишем)
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Serge Vendino
Я думаю, на определенном этапе каждый скаут топ-клуба советовал подписать Месси
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Gren Nox
Прикольно.
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xQcoW
Повезло Арсеналу, а то жадный меси обанкротил бы клуб
+2
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Los Galácticos
САФ смог подписать Пике и он зацепил в МЮ чемпионство и ЛЧ, хотя не покидает ощущение что его там никогда и не было, будто он всю карьеру провел в Барселоне.
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Фут.Боль
Хочу порекомендовать Локомотиву подписать Мбаппе.
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Vatikan
Настало время удивительных историй
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