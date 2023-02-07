Экс-скаут «Арсенала» рекомендовал подписать Месси и Пике: «Лео не мог получить разрешение на работу в Великобритании, трансфер Жерара не состоялся из-за бюрократии»
Бывший скаут «Арсенала» рассказал, что рекомендовал подписать Лионеля Месси и Жерара Пике.
– Это правда, что вы рекомендовали подписать Месси, когда он был воспитанником «Барселоны»?
– Да. И Пике, который бывал у нас на базе.
– Почему не получилось этого сделать?
– Ситуация Месси была не урегулирована, и он не мог получить разрешение на работу в Великобритании. У меня было несколько встреч с Орасио Гаджоли, который в то время представлял его, но это было невозможно.
Трансфер Пике не состоялся из-за сложной бюрократической проблемы. В конце концов мы подписали Сеска Фабрегаса из того замечательного поколения академии «Барсы», – сказал Фрэнсис Каджигао.
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