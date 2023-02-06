Неймар возобновил тренировки с «ПСЖ» – через день после 31-летия. Он пропустил 2 матча перед днем рождения

Нападающий Неймар возобновил работу в составе « ».

Футболист приступил к тренировкам в общей группе команды.

В последний раз 31-летний игрок выходил на поле 29 января – он провел 85 минут в матче против «Реймса» (1:1) в Лиге 1. Следующие две игры клуба он пропустил из-за мышечного перенапряжения. Также сообщалось, что «ПСЖ» беспокоит состояние голеностопа Неймара.

8 февраля парижане сыграют с «Марселем» в Кубке Франции, 11-го – с «Монако» в чемпионате, 14-го – с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Со статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.

Неймар отпраздновал день рождения в Париже – только с близкими друзьями и родственниками. Их могли попросить не публиковать фото