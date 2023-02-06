Неймар возобновил тренировки с «ПСЖ» – через день после 31-летия. Он пропустил 2 матча перед днем рождения

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Футбол

Нападающий Неймар возобновил работу в составе «ПСЖ».

Футболист приступил к тренировкам в общей группе команды.

В последний раз 31-летний игрок выходил на поле 29 января – он провел 85 минут в матче против «Реймса» (1:1) в Лиге 1. Следующие две игры клуба он пропустил из-за мышечного перенапряжения. Также сообщалось, что «ПСЖ» беспокоит состояние голеностопа Неймара.

8 февраля парижане сыграют с «Марселем» в Кубке Франции, 11-го – с «Монако» в чемпионате, 14-го – с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Со статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.

Неймар отпраздновал день рождения в Париже – только с близкими друзьями и родственниками. Их могли попросить не публиковать фото

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21 комментарий

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chouchou
Ответ Абдул Абакаев
не знаю какие кондиции он сможет набрать за эти 8 дней. да и Верратти с Мбаппе не играют. в оптимальной форме из лидеров подходит только Лео и Маркиньос, что конечно же удручает
Неймар и до этого был в форме, и Веррати играет, была дисквалификация за красную карточку
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che kaif
Марсель те еще костоломы)) в этом матче можно было бы и поберечь. Все таки должен выкинуть 2 раз баварию
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chouchou
День рождения был вчера..через день он вышел на тренировку? считать разучились ? .На следующий день он вышел, у всей команды 5 числа был выходной,т.к. играли 4-го...Ни о какой травме речи и не было, причина была Мышечная усталость ( после игры с Реймсом, когда два других нападающих пешком весь матч провели) и хотели поберечь его перед важными играми
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Reece24
Ну мюнхенский мафиозный мешок Неймар всегда возит от души, ждём продолжения.
Надеюсь вынесут Баварию вперёд ногами.
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Адепт Суперлиги
На удивление быстро вернулся. Но ничего, у сестры др в марте.
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Игорь Климов
Ответ Абдул Абакаев
а Мендеш нет
Ты это точно подметил.
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Kos Iniesta
ДР прописан в контракте, успокойтесь уже!
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Олег910
Вот что значит, хорошо отпраздновать день рождения с близкими людьми. Сразу все травмы как рукой сняло. Неймар - образец профессионала и уважения к своему клубу.
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AnMe
Ответ Абдул Абакаев
не знаю какие кондиции он сможет набрать за эти 8 дней. да и Верратти с Мбаппе не играют. в оптимальной форме из лидеров подходит только Лео и Маркиньос, что конечно же удручает
Вератти должен играть уже со среды, вроде
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Абдул Абакаев
Ответ Игорь Климов
Хакими в приличной форме.
а Мендеш нет
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whereissuso
Я уж подумал, он из-за дня рождения 2 матча пропустил) хотел бы я однажды настолько плюбить этот праздник)
+1
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Игорь Климов
Ответ Los Galácticos
Максимально жёсткий календарь у ПСЖ на ближайшую неделю, с кубка Франции тоже вылетать нельзя Месси его еще не выигрывал.
Скорее всего ПСЖ в 1/8 финала пройдёт Марсель.
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Bahmut
Прошел день рождения и травма прошла. Какой у Неймара следующий красный день календаря и новая травма, огласите весь список пожалуйста. День рождения сестры уже был?
+1
-2
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MK
Просто праздник прошел) теперь на работу)
+1
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Игорь Климов
Ответ Абдул Абакаев
не знаю какие кондиции он сможет набрать за эти 8 дней. да и Верратти с Мбаппе не играют. в оптимальной форме из лидеров подходит только Лео и Маркиньос, что конечно же удручает
Хакими в приличной форме.
+1
-1
0
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Игорь Климов
Ответ ДЖИН
Ну все Месси хватит Неймара чтобы с Баварией расправится.
К ним ещё обязательно нужен Верратти!
+6
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Абдул Абакаев
не знаю какие кондиции он сможет набрать за эти 8 дней. да и Верратти с Мбаппе не играют. в оптимальной форме из лидеров подходит только Лео и Маркиньос, что конечно же удручает
0
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-2
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Игорь Климов
Неймар будет необходим ПСЖ в матче с Баварией.
0
-1
-1
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ДЖИН
Ну все Месси хватит Неймара чтобы с Баварией расправится.
+1
0
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Los Galácticos
Максимально жёсткий календарь у ПСЖ на ближайшую неделю, с кубка Франции тоже вылетать нельзя Месси его еще не выигрывал.
+15
-2
+13
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YATAGANO
Правильно. Покурил, побухал и в состав попал⚽
0
-3
-3
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