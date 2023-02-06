«Этот Неймар – невероятный. Всегда вовремя, всегда в хорошем настроении». Кампуш о форварде «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Луиш Кампуш Футбол

Луиш Кампуш высоко оценил игру Неймара за «ПСЖ».

«Правда в том, что с тех пор, как я пришел в «ПСЖ», у меня нет критики в адрес Неймара.

Всегда вовремя, всегда в хорошем настроении. Этот Неймар – невероятный», – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 18 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. Бразилец делит первое место по ассистам в турнире с Лионелем Месси.

Подробную статистику Неймара можно найти здесь.

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16 комментариев

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Костя Киреев
Всегда вовремя и в хорошем настроении прилетает на день рождения сестры и карнавал в Рио.
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Юлия Ким
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Дотягивает. Скажу больше – по таланту он точно превосходит Роналду и один из самых близко подобравшихся игроков Месси. Но есть другой вопрос – а надо ли было это ему? Действительно ли он хочет быть лучшим, как того хотел и хочет Роналду? А что, если ему в кайф играть именно так – получая баснословные деньги, проведя пол сезона на уровне? Мне кажется, ему как раз повезло. Не повезло Ройсу родиться настолько травматичным, Иличичу с психологическими проблемами, но никак не Неймару.
Неймар честолюбив, так что ЗМ или хотя бы бутсу, уверена, он хотел бы получить. это ведь признание твоего таланта и результатов. Жаль, конечно, что не получил.
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prus_3
Ну, Неймар и от хорошего настроения заплакать может.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Неймар реально невероятный. ему просто неповезло играть в эпоху двух монстров. а так хотя бы один раз пог бы зацепиться за ЗМ. дриблинг техника владения и видение поля... ну и бразильское волшебство... просто красавец
Да, еще неповезло, что днюха сестры на решающие матчи выпадало
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Андрей Кусков
Ответ che kaif
Хорошо что ушёл в ПСЖ. В Барсе бы затух.а так добьется величия в Париже
дружище, я только обратил внимание, что ты просто любитель накинуть за псж, очень жаль, что пару дней назад потратил время на беседу с тобой
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Barsa! bolshe chem klub
но при всём уважении к Неймару, он не дотягивает до этих волшебников... я и сказал что ему не повезло
Дотягивает. Скажу больше – по таланту он точно превосходит Роналду и один из самых близко подобравшихся игроков Месси. Но есть другой вопрос – а надо ли было это ему? Действительно ли он хочет быть лучшим, как того хотел и хочет Роналду? А что, если ему в кайф играть именно так – получая баснословные деньги, проведя пол сезона на уровне? Мне кажется, ему как раз повезло. Не повезло Ройсу родиться настолько травматичным, Иличичу с психологическими проблемами, но никак не Неймару.
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Макс Шева
Дисциплина,честь и отвага - главные постулаты Парижского гения.Его бы в Баварию к Чупо Мотингу.
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Мохнатый55
Ответ Barsa! bolshe chem klub
но при всём уважении к Неймару, он не дотягивает до этих волшебников... я и сказал что ему не повезло
Но до 3 места он же мог дотягивать. Порой ему не везло с травмами, но в основном дело не в невезении, а в недостаточном профессиональном отношении к футболу.
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benjamin92
В хорошем настроении, потому что скоро др сестры )
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DolJun
так чего ему быть в плохом настроении - ему уже не привыкать вылетать из лч с парижем)
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Мохнатый55
Разве два волшебника виноваты в том, что Неймар всего один раз попал в топ-3 при голосовании за ЗМ? Основные претензии он может только себе предъявлять.
но при всём уважении к Неймару, он не дотягивает до этих волшебников... я и сказал что ему не повезло
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che kaif
Ответ Homelender_666
Жаль, что ушёл в ПСЖ. В Барсе было больше шансов добиться величия.
Хорошо что ушёл в ПСЖ. В Барсе бы затух.а так добьется величия в Париже
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Мохнатый55
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Неймар реально невероятный. ему просто неповезло играть в эпоху двух монстров. а так хотя бы один раз пог бы зацепиться за ЗМ. дриблинг техника владения и видение поля... ну и бразильское волшебство... просто красавец
Разве два волшебника виноваты в том, что Неймар всего один раз попал в топ-3 при голосовании за ЗМ? Основные претензии он может только себе предъявлять.
+8
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Homelender_666
Жаль, что ушёл в ПСЖ. В Барсе было больше шансов добиться величия.
+3
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che kaif
Неймар снова выкинет баварию в 1.8 лч
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Barsa! bolshe chem klub
Неймар реально невероятный.

ему просто неповезло играть в эпоху двух монстров. а так хотя бы один раз пог бы зацепиться за ЗМ.
дриблинг техника владения и видение поля...

ну и бразильское волшебство... просто красавец
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