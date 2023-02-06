«Этот Неймар – невероятный. Всегда вовремя, всегда в хорошем настроении». Кампуш о форварде «ПСЖ»

высоко оценил игру Неймара за « ».

«Правда в том, что с тех пор, как я пришел в «ПСЖ», у меня нет критики в адрес Неймара.

Всегда вовремя, всегда в хорошем настроении. Этот Неймар – невероятный», – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 18 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. Бразилец делит первое место по ассистам в турнире с .

Подробную статистику Неймара можно найти здесь.