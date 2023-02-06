«Этот Неймар – невероятный. Всегда вовремя, всегда в хорошем настроении». Кампуш о форварде «ПСЖ»
Луиш Кампуш высоко оценил игру Неймара за «ПСЖ».
«Правда в том, что с тех пор, как я пришел в «ПСЖ», у меня нет критики в адрес Неймара.
Всегда вовремя, всегда в хорошем настроении. Этот Неймар – невероятный», – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.
В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 18 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. Бразилец делит первое место по ассистам в турнире с Лионелем Месси.
Подробную статистику Неймара можно найти здесь.
ему просто неповезло играть в эпоху двух монстров. а так хотя бы один раз пог бы зацепиться за ЗМ.
дриблинг техника владения и видение поля...
ну и бразильское волшебство... просто красавец