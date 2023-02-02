Мартинелли продлил контракт с «Арсеналом» до 2027 года (The Athletic)

Теги премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Мартинелли Футбол

Габриэл Мартинелли продлил контракт с «Арсеналом».

Полузащитник и лондонский клуб заключили соглашение сроком до 2027 года, сообщает The Athletic. Прошлое соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24.

Бразилец перешел в «Арсенал» из «Итуано» летом 2019 года и сыграл 76 матчей за «канониров». В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забив семь мячей и отдав 3 результативные передачи.

С подробной статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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EmptyGuitar1753
Осталось продлить Салибу и Сака
+6
0
+6
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ẞADIM TM
норм, считай что каждый матч в старте
0
0
0
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Его Величество Златан
Ответ dr. cage
Боули: "Вызов принят"
боули: 2027? я игрокам до 2050 предлагаю
+7
0
+7
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Микель Венгер
Отличные новости!
+1
0
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Тимур Гарипов
Ништяк
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Боули: "Вызов принят"
+1
-1
0
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Его Величество Златан
Пожалуй лучший трансфер зимы канониров😎
+1
0
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corazón blanco
Отличные новости, мои поздравления болельщикам Арсенала.
+1
-1
0
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Антон Патракеев
А теперь пора возвращаться на былой уровень, надеюсь Троссар смотивирует
+3
-1
+2
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Sevuska
Это очень хорошо 👌
+12
0
+12
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