Мартинелли продлил контракт с «Арсеналом» до 2027 года (The Athletic)

продлил контракт с « ».

Полузащитник и лондонский клуб заключили соглашение сроком до 2027 года, сообщает The Athletic. Прошлое соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24.

Бразилец перешел в «Арсенал» из «Итуано» летом 2019 года и сыграл 76 матчей за «канониров». В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забив семь мячей и отдав 3 результативные передачи.

С подробной статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.