Хавбек «Вулвс» Гедеш хочет перейти в «Барсу», а не в «Атлетико» или «Бенфику»

хочет перейти в «Барселону».

По данным As, хавбек « » сообщил об этом своему агенту .

Отмечается, что у игрока сборной Португалии также есть предложения от « » и «Бенфики», но Гедеш склоняется к переходу в каталонский клуб.

Контракт Гонсалу с «Вулверхэмптоном» действует до 2027 года, а « » не готова тратить большие суммы из-за финансовой ситуации. Поэтому приоритетным вариантом для «Барсы» является аренда игрока без обязательного права выкупа.

В текущем сезоне АПЛ Гедеш принял участие в 13 играх, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.