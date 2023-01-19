Хавбек «Вулвс» Гедеш хочет перейти в «Барсу», а не в «Атлетико» или «Бенфику»
Гонсалу Гедеш хочет перейти в «Барселону».
По данным As, хавбек «Вулверхэмптона» сообщил об этом своему агенту Жорже Мендешу.
Отмечается, что у игрока сборной Португалии также есть предложения от «Атлетико» и «Бенфики», но Гедеш склоняется к переходу в каталонский клуб.
Контракт Гонсалу с «Вулверхэмптоном» действует до 2027 года, а «Барселона» не готова тратить большие суммы из-за финансовой ситуации. Поэтому приоритетным вариантом для «Барсы» является аренда игрока без обязательного права выкупа.
В текущем сезоне АПЛ Гедеш принял участие в 13 играх, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.
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