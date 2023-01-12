Хави о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: «Это бизнес, идет на пользу всем нам. Арабским странам есть что улучшать, но и Испании тоже»

Теги Барселона Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави высказался о критике арабских стран.

Главного тренера «Барселоны» спросили, как он относится к тому, что Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.

«Я думаю, что это идет на пользу всем командам. Мы здесь ради блага испанского футбола.

Мы профессионалы в этом виде спорта. Это бизнес. Есть контекст, который побуждает нас приехать сюда. И мы делаем это ради блага испанского футбола. Все это идет на пользу всем нам, клубы с финансовыми проблемами зарабатывают деньги.

Также было много критики в адрес Катара, но потом выяснилось, что все не так уж плохо. Арабским странам есть что улучшать, но так же и в Испании. У нас есть 200 аспектов, которые необходимо изменить. Все заслуживают того, чтобы футбол продвигался по всему миру», – заявил Хави.

Сегодня «Барселона» сыграет с «Бетисом» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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4 комментария

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Пако
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Хави на аравийской земле как свой.
Не даром же он проработал в тех краях три года. И проработал небезуспешно.
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Barsa! bolshe chem klub
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Мимоходом троллит "фруктового геля"...
А то : - мамаиклинуснепаедукарабам

Арабским странам есть что улучшать ...🤭😅😅
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DolJun
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Мы профессионалы в этом виде спорта. Это бизнес.
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что за бред? получается правильнее было бы сказать "мы профессионалы в этом виде бизнеса". иногда кажется, что за чави говорит генератор случайных слов.
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Зуев Егор.
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Хорошие слова 👏
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