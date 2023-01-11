Хави: «Барса» хочет доминировать, но сложно делать это 90 минут. Для трофеев нужна превосходная защита»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что необходимо для завоевания трофеев.
«Игра линии обороны имеет для нас решающее значение. Важно показывать превосходную игру в защите, чтобы выигрывать трофеи.
Мы работаем над всеми аспектами игры, и то, что в чемпионате у нас лишь шесть пропущенных голов, замечательно.
Постоянно ведутся разговоры о том, что у команды должно быть свое лицо. Мы не хотим лишиться собственного стиля. Мы хотим доминировать, идти в атаку. Но также надо учитывать и игру соперника. Раньше мало кто высоко прессинговал, а теперь это делают практически все, что усложняет ситуацию. Сложно доминировать все 90 минут», – заявил Хави.
После их ухода Барса больше нигде не доминировала.
Даже не пытайтесь. Играйте попроще.
Форвард Интерсити ( забыл его фамилию) с хрен знает какого дивизиона, забил за один матч, с игры, Барселоне , столько же сколько забили все команды Примеры с игры за 16 туров.[
Барса пропустила 2 из 6 с пенальти и один с углового от Осасуны]