Хави: «Барса» хочет доминировать, но сложно делать это 90 минут. Для трофеев нужна превосходная защита»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что необходимо для завоевания трофеев.

«Игра линии обороны имеет для нас решающее значение. Важно показывать превосходную игру в защите, чтобы выигрывать трофеи.

Мы работаем над всеми аспектами игры, и то, что в чемпионате у нас лишь шесть пропущенных голов, замечательно.

Постоянно ведутся разговоры о том, что у команды должно быть свое лицо. Мы не хотим лишиться собственного стиля. Мы хотим доминировать, идти в атаку. Но также надо учитывать и игру соперника. Раньше мало кто высоко прессинговал, а теперь это делают практически все, что усложняет ситуацию. Сложно доминировать все 90 минут», – заявил Хави.

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27 комментариев

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Kobynick
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Артета: "Тут кто-то что-то сказал про доминирование?")))
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Мадрид наказывает!
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Ответ человек-муравей человек-физрук
у Хави 2 финалиста ЧМ. сколько у волшебника Поттера?
Внедренные агенты Леганесси.
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Ola BP
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Ответ Я Гражданин Мира
Без Хави , Иньеста и Месси вам не получиться доминировать, по крайней мере над грандами. Даже не пытайтесь. Играйте попроще.
Без Хави и Иньесты.
После их ухода Барса больше нигде не доминировала.
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Мадрид наказывает!
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Автобусник оправдывается))
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ljolik888
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Ответ Итачи Учиха
Во-первых, плохая реализация. Во-вторых, часто замечаю, что команда начинает включать вальяжный режим, чувствуя преимущество над аутсайдером, и на ровном месте начинает транжирить моменты и вовсе терять концентрацию. Ферран и Рафинья постоянно улыбаются после очередных промахов
Согласен , нет у команды инстинкта убийцы . Нет характера идти дальше и добивать соперника . Начало матчей отличное , но к середине первого тайма все куда-то пропадает . Один ноль и начинаем уходить в защиту . Понимаю , что надо играть с улыбкой на лице , но лучше радоваться после забитых мячей !
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Итачи Учиха
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Ответ ljolik888
Защита это хорошо , но забивать кто-то тоже должен . Почти каждый матч по 20 моментов , а голов а последнее время кот наплакал. Чтобы быть на высоте - каждая линия должна играть лучше конкурентов . Вот к этому надо стремиться - чего я Барселоне и желаю !
Во-первых, плохая реализация. Во-вторых, часто замечаю, что команда начинает включать вальяжный режим, чувствуя преимущество над аутсайдером, и на ровном месте начинает транжирить моменты и вовсе терять концентрацию. Ферран и Рафинья постоянно улыбаются после очередных промахов
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Я Гражданин Мира
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Без Хави , Иньеста и Месси вам не получиться доминировать, по крайней мере над грандами.
Даже не пытайтесь. Играйте попроще.
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CoTTo
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Зачем Тогда Гарсию брали) защита и он несовместимы
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Вячеслав Новиков
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Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Плохо вас с 10 места слышно, Пеп хороший мастер класс провёл
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Константин Белоглазов
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Ответ человек-муравей человек-физрук
Ха имя. Ви фамилия
Гениально
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Ascar Shatmanov
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Ответ Алексей Петров
У хави волбще есть имя?
Его зовут "Футболка барсы весит больше чем у других клубов"
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Вячеслав Новиков
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К сожалению Артета уже доминирует, но хочется верить что Хави пойдёт по его пути
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Машина Мощная
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превосходной защиты у Барсы нет лет так 6-7 уже. отсюда и все её проблемы
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Стопы Зайона
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Может тогда стоило укреплять оборону ? А не покупать игроков в атаку, из которых только один что то может.
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Артём Стёпин
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Барса хочет доминировать, но это уже делает Арсенал.
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ Леван Мкртчян
Что-то сейчас в голову пришло интересное наблюдение.... Форвард Интерсити ( забыл его фамилию) с хрен знает какого дивизиона, забил за один матч, с игры, Барселоне , столько же сколько забили все команды Примеры с игры за 16 туров.[ Барса пропустила 2 из 6 с пенальти и один с углового от Осасуны]
а если бы назвались ИнтерСитиЛиверпульПСЖ забил бы 6 :)
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corazón blanco
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Ответ kaka10
Избавление от Пике - первый шаг к надёжной обороне
Если Араухо не будет получать столько травм и повреждений, то он быстро станет лидером обороны (точнее уже стал). Классный защитник.
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АРТУР АЛИЕВ
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По вопросам доминации Хави нужно к Артете
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
у Хави 2 финалиста ЧМ. сколько у волшебника Поттера?
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Леван Мкртчян
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Что-то сейчас в голову пришло интересное наблюдение....
Форвард Интерсити ( забыл его фамилию) с хрен знает какого дивизиона, забил за один матч, с игры, Барселоне , столько же сколько забили все команды Примеры с игры за 16 туров.[
Барса пропустила 2 из 6 с пенальти и один с углового от Осасуны]
+2
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ljolik888
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Защита это хорошо , но забивать кто-то тоже должен . Почти каждый матч по 20 моментов , а голов а последнее время кот наплакал. Чтобы быть на высоте - каждая линия должна играть лучше конкурентов . Вот к этому надо стремиться - чего я Барселоне и желаю !
+3
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Moscwow
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Ответ Алексей Петров
У хави волбще есть имя?
Да - Чапи
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Жанибек Аймешов
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Хави доминатор
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ Алексей Петров
У хави волбще есть имя?
Ха имя. Ви фамилия
+4
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DolJun
Комментарий удален
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