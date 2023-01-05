Тренер «Касереньо» о словах Анчелотти про плохое поле: «Это отговорки. Карло гораздо старше, он играл на куда более плохих полях»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Касереньо Футбол

Тренер «Касереньо» ответил на слова Карло Анчелотти о состоянии поля в матче Кубка Испании.

После выездной игры Кубка Испании (1:0) тренер «Реала» заявил: «На таком поле играть нельзя. Это не футбол».

«Я думаю, что таков футбол. Кроме того, Анчелотти гораздо старше [чем я], он играл на куда более плохих полях, чем было у нас. Меня удивило, что он сказал это.

Вот что я скажу. В предыдущем отборочном матче «Кория» играла на своем поле против «Реал Сосьедада», который забил пять мячей. Поле было точно таким же, как у нас. Игроки «Реал Сосьедада» прекрасно справились. Я хотел сказать, что поле одинаково хорошее или плохое для всех.

Я считаю, что на плохом газоне командам, чьи игроки более техничны, нужно три касания, а им нужно одно, чтобы контролировать мяч, так что это просто отговорки», – сказал Хулио Кобос в программе El Larguero.

На пресс-конференции после матча 1/16 финала Кубка Испании Кобос отметил, что у «Касереньо» были хорошие шансы на победу.

«Они не были счастливы и не чувствовали себя комфортно. У «Реала» были серьезные проблемы.

Мы сыграли так, как и планировали, как и с «Жироной» [во 2-м отборочном раунде], только в конце мы не забили гол, все решило индивидуальное мастерство», – сказал главный тренер «Касереньо».

7 комментариев

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-Real-ist-
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Откажись тогда от все технологий и изобретений за последние 20-30 лет.Ведь раньше люди так жили и для них это было нормально.
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Дядя ТУРА
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Ответ VuNePonimaete
Аргументы из ряда: а вы в курсе как в девяностые жили?
Ты хочешь как на Украине чтоли???
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Streetbor
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мы играли на говне и пусть они попробуют. Только вот травма игроков Реала дорогое удовольствие для клуба.
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Skamar
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Карло то может и играл; а нынешний состав вряд ли
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VuNePonimaete
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Аргументы из ряда: а вы в курсе как в девяностые жили?
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Экспертное мнение
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Ответ Yri Yrov
Во. Где величие. Посмотрите на Реал и что за команда на сегодняшний день, и посмотрите на барсу для которых позориться стало привычкой
Величие Реала, у которого 0 требла за 500 лет? ну такое
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Yri Yrov
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Во. Где величие. Посмотрите на Реал и что за команда на сегодняшний день, и посмотрите на барсу для которых позориться стало привычкой
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