Тренер «Касереньо» о словах Анчелотти про плохое поле: «Это отговорки. Карло гораздо старше, он играл на куда более плохих полях»

Тренер «Касереньо» ответил на слова о состоянии поля в матче Кубка Испании.

После выездной игры Кубка Испании (1:0) тренер «Реала» заявил: «На таком поле играть нельзя. Это не футбол».

«Я думаю, что таков футбол. Кроме того, Анчелотти гораздо старше [чем я], он играл на куда более плохих полях, чем было у нас. Меня удивило, что он сказал это.

Вот что я скажу. В предыдущем отборочном матче «Кория» играла на своем поле против «Реал Сосьедада», который забил пять мячей. Поле было точно таким же, как у нас. Игроки «Реал Сосьедада» прекрасно справились. Я хотел сказать, что поле одинаково хорошее или плохое для всех.

Я считаю, что на плохом газоне командам, чьи игроки более техничны, нужно три касания, а им нужно одно, чтобы контролировать мяч, так что это просто отговорки», – сказал Хулио Кобос в программе El Larguero.

На пресс-конференции после матча 1/16 финала Кубка Испании Кобос отметил, что у «Касереньо» были хорошие шансы на победу.

«Они не были счастливы и не чувствовали себя комфортно. У «Реала» были серьезные проблемы.

Мы сыграли так, как и планировали, как и с «Жироной» [во 2-м отборочном раунде], только в конце мы не забили гол, все решило индивидуальное мастерство», – сказал главный тренер «Касереньо».