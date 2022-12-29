«С Роналду и этой разобщенностью «МЮ» бы не выиграл большие матчи. Теперь они будут играть гораздо свободнее и более сплоченно». Барнс об уходе Криштиану

считает, что уход Криштиану Роналду позволит « » играть более свободно.

«Они будут играть с гораздо большей свободой, они будут играть гораздо более сплоченно. В том-то и дело, в гармонии. Это важно, потому что даже если вы играете не очень хорошо, это может позволить вам выигрывать матчи, особенно против больших команд.

С Криштиану Роналду и этой разобщенностью, когда дела идут не очень хорошо, они бы не выиграли большие матчи.

Теперь они все будут играть ради «Манчестер Юнайтед». Они будут едиными и сплоченными», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

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