«С Роналду и этой разобщенностью «МЮ» бы не выиграл большие матчи. Теперь они будут играть гораздо свободнее и более сплоченно». Барнс об уходе Криштиану
Джон Барнс считает, что уход Криштиану Роналду позволит «Манчестер Юнайтед» играть более свободно.
«Они будут играть с гораздо большей свободой, они будут играть гораздо более сплоченно. В том-то и дело, в гармонии. Это важно, потому что даже если вы играете не очень хорошо, это может позволить вам выигрывать матчи, особенно против больших команд.
С Криштиану Роналду и этой разобщенностью, когда дела идут не очень хорошо, они бы не выиграли большие матчи.
Теперь они все будут играть ради «Манчестер Юнайтед». Они будут едиными и сплоченными», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».
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