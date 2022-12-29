«С Роналду и этой разобщенностью «МЮ» бы не выиграл большие матчи. Теперь они будут играть гораздо свободнее и более сплоченно». Барнс об уходе Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Джон Барнс Футбол

Джон Барнс считает, что уход Криштиану Роналду позволит «Манчестер Юнайтед» играть более свободно.

«Они будут играть с гораздо большей свободой, они будут играть гораздо более сплоченно. В том-то и дело, в гармонии. Это важно, потому что даже если вы играете не очень хорошо, это может позволить вам выигрывать матчи, особенно против больших команд.

С Криштиану Роналду и этой разобщенностью, когда дела идут не очень хорошо, они бы не выиграли большие матчи. 

Теперь они все будут играть ради «Манчестер Юнайтед». Они будут едиными и сплоченными», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля». 

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5 комментариев

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Wiley Fox
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Тщетные надежды
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atomio
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все это понимают. истеричкам в командах не место - реально портит всю химию раздевалки. причем что в клубах что в сборной - то повязку кидает, то голы на себя хочет переписывать своих партнёров, то бесится когда на замену сажают, а то и вовсе грозится покинуть расположение команды на ЧМ - просто крижуха постоянная
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Пирс Морган
Барнс, сейчас тебе объяснят, что ты не прав
Да и не особо красив к тому же🤓
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А.Э.РАСИМ
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Мы, разумные люди, предупреждали уважаемых болельщиков Юнайтед, что из затеи ничего не вышло бы.

В Ювентусе почувствовали всю погубность беготни за статистикой.

Желаю быстрейщего избавления от ран.
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Пирс Морган
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Барнс, сейчас тебе объяснят, что ты не прав
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