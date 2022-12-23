Премьер-министру Франции подарили футболку сборной с номерами 49 и 3. Это отсылка к статье конституции, которую она использовала, чтобы принимать законы без голосования

Премьер-министру Франции подарили необычную футболку сборной.

Элизабет Борн, занимающая пост премьер-министра с мая этого года, проводила традиционный ужин по случаю окончания года, на который были приглашены члены правительства с семьями.

На мероприятии ей подарили футболку сборной Франции с номером 49 спереди и номером 3 сзади. Это отсылка к статье конституции 49.3, которая позволяет принять любой закон без голосования в парламенте. Элизабет Борн использовала эту статью в Национальном Собрании Франции уже 10 раз с сентября.

Премьер-министр надела футболку, а гости вечера достали телефоны, чтобы сделать фотографии, но вмешалась представительница Борн, которая попросила собравшихся прекратить фотографировать.