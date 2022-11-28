«Барса» предложит Бальде улучшенный 5-летний контракт. Возможные отступные – 1 млрд евро
«Барселона» готовит новый контракт для Алекса Бальде.
Фабрицио Романо сообщает, что новое соглашение 19-летнего защитника будет рассчитано на пять лет. Кроме повышения зарплаты, обсуждается также вопрос отступных.
Ожидается, что сумма отступных составит 1 миллиард евро – такая же сумма прописана в соглашениях Педри, Гави и Феррана Торреса.
Текущее соглашение Бальде с клубом действует до лета 2024 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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