«Барса» предложит Бальде улучшенный 5-летний контракт. Возможные отступные – 1 млрд евро

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«Барселона» готовит новый контракт для Алекса Бальде.

Фабрицио Романо сообщает, что новое соглашение 19-летнего защитника будет рассчитано на пять лет. Кроме повышения зарплаты, обсуждается также вопрос отступных.

Ожидается, что сумма отступных составит 1 миллиард евро – такая же сумма прописана в соглашениях Педри, Гави и Феррана Торреса.

Текущее соглашение Бальде с клубом действует до лета 2024 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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