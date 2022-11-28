«Барса» предложит Бальде улучшенный 5-летний контракт. Возможные отступные – 1 млрд евро

готовит новый контракт для .

сообщает, что новое соглашение 19-летнего защитника будет рассчитано на пять лет. Кроме повышения зарплаты, обсуждается также вопрос отступных.

Ожидается, что сумма отступных составит 1 миллиард евро – такая же сумма прописана в соглашениях Педри, Гави и Феррана Торреса.

Текущее соглашение Бальде с клубом действует до лета 2024 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.