Бобан о Хорватии в полуфинале ЧМ: «Великое достижение. После турнира в России говорили, что подобное не повторится в ближайшие десятилетия»

прокомментировал выход сборной Хорватии в 1/2 финала .

– Хорватия в полуфинале чемпионата мира во второй раз подряд! Что еще тут можно добавить?

– Может, и есть, что сказать. Это самый большой успех в истории хорватского футбола, сравнительно короткой, но очень богатой. Самый большой и самый важный!

– Ваше поколение было «бронзовым», в России мы завоевали серебро, а теперь снова в четверке лучших…

– В 1998 году мы дебютировали и познакомили всех с новым игроком на мировой арене. Понадобилось 20 лет, чтобы вновь показать всему миру, насколько талантливы хорватские футболисты.

Чемпионат мира в Катаре – лучшее, важнейшее подтверждение этому. То, чего мы достигли, уже сейчас определяет ценность хорватского футбола на все времена.

– То есть, преемственность – признак качества?

– Именно! [На ЧМ-1998] во Франции могли сказать, что новичкам везет. После турнира в России говорили, что подобное не повторится в ближайшие несколько десятилетий.

Но повторение успеха в Катаре, очевидно, значит, что Хорватия – серьезная сила, а не просто вспышка. Поэтому Далич и игроки заслуживают всех почестей, они подтвердили наш уровень, и для хорватского футбола это просто здорово!

– Выбить пятикратного чемпиона мира Бразилию, когда весь мир верил в то, что спустя 20 лет они готовы взять шестой титул – просто фантастика, не так ли?

– Именно об этом я и говорю. Было здорово обыграть очень неудобную Японию, но этого следовало ожидать. Но чтобы победить нынешнюю Бразилию, которая, будем честны, сильнее нас, к тому же Хорватия уже не так сильна, как была в России, потребовались настоящие усилия.

И мы сделали это благодаря характеру, показали себя бойцами, которые готовы на все ради достижения цели. Это настолько великое достижение, что трудно описать гордость, которую все мы чувствуем, – сказал бывший игрок сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ