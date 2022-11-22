Хорватия — Канада: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В заключительном матче второго тура группового этапа в группе F на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Хорватии и Канады. Поединок пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Хорватия – Канада

Во сколько матч Хорватия – Канада

Стали известны стартовые составы команд.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Модрич, Ковачич, Брозович – Перишич, Крамарич, Ливая.

Канада: Борян – Ларейя, Витория, Миллер, Джонстон – Хатчинсон, Эуштакиу, Дэвис – Ларин, Дэвид, Бьюкенен, .

Помимо этих двух сборных, в группе F выступают национальные команды Бельгии и Марокко.