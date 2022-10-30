Талалаев о конфликте со Смольниковым из-за замены: «Выгоню из команды игроков, довольных заменой. Все футболисты «Торпедо» провели лучшую игру со «Спартаком»
Андрей Талалаев считает, что каждый игрок «Торпедо» провел со «Спартаком» свой лучший матч.
Главный тренер «Торпедо» дал комментарий после поражения со счетом 0:1 в матче Мир РПЛ.
– В первые 15 минут играли как планировали, потом отдали инициативу, а во втором тайме были вынуждены открываться, пропустили несколько быстрых атак.
Главное – что качество игры улучшается. Мне кажется, игроки «Торпедо» провели все лучшую игру, по крайней мере, при мне.
– Почему сделали замену на 34-й минуте?
– Поняли, что можем вскрывать зону за спиной Денисова. В этой зоне у нас восемь раз человек получил мяч, но ни разу не доставил мяч до партнера. Будем работать над этим
– Что за конфликт со Смольниковым после его замены?
– Если мои футболисты будут довольны тем, что их меняют, я выгоню их из команды.
Со Смольниковым послезавтра встретимся пораньше и обсудим его ошибки.
Есть правило оставить человека до положительного действия, а потом менять. Но было не до педагогических действий, мы получили гол и могли получить второй, – сказал Талалаев.
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