На руководство «Химок» могут завести уголовное дело из-за невыплаты зарплат (Baza)

В отношении руководства «Химок» могут возбудить уголовное дело.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Baza, в отношении клуба уже началась проверка. В ближайшее время в «Химках» могут пройти следственные действия.

Следователи заинтересовались «Химками» после новостей о невыплате зарплаты на протяжении трех месяцев. За продолжительную невыплату гонораров по законодательству России предусмотрена уголовная ответственность.

Кто именно из руководства «Химок» находится под угрозой возбуждения уголовного дела, пока неизвестно.

«Языческая линия не свернет нас с пути и лишь укрепит дух христианских ценностей». Это обращение «Химок» к Собчак 🤯