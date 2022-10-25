Агуэро о Гвардиоле: «Однажды он сказал: «Тебя не будет в заявке – ты слишком толстый». У него не будешь играть, если весишь на 100 граммов больше идеального веса»

рассказал, как контролировал его вес в «Манчестер Сити».

– Если твой идеальный вес – это 79-80 килограммов, то ты не будешь играть, если весишь на 100 граммов больше. Но такое же бывает! Например, ты ел курицу и съел чуть больше, чем нужно. Ты будешь весить всего на 50 граммов больше!

– И Гвардиола действительно не выпускал вас на матчи по этой причине?

– Да, в его первый сезон мы были где-то между третьим и четвертым местом, и он сказал: «Тебя не будет в заявке, потому что на этой неделе ты слишком толстый». А что я мог ему сказать? Он был прав... Пеп сказал это по-доброму. И тогда он не особо в меня верил. Но я всегда с большим уважением относился к тренерам.

Сначала Гвардиола просил меня много прессинговать центральных защитников, и мне просто не хватало дыхания, чтобы потом атаковать. Я не привык прессинговать, но потом Гвардиола научил меня это делать, – сказал лучший бомбардир в истории в интервью El Chiringuito.