Поттер про 0:0 с «Брентфордом»: «Челси» заработал очко с большим трудом. График непрост, и я горжусь игроками»

Главный тренер прокомментировал ничью с (0:0).

«Мы всегда разочарованы, когда не выигрываем. Учитывая ход игры, очко кажется справедливым результатом: у них были моменты, а мы поднажали в конце.

Трудная игра. Мы давили, давили и отдали все силы. График непрост, но мы приложили усилия, и я горжусь игроками – это очко заработано с большим трудом.

Отдыхать нельзя, нужно продолжать двигаться вперед. У нас было два выездных матча, «Астон Вилла» и «Брентфорд», и четыре очка – это не так уж плохо, но мы хотели победить», – сказал