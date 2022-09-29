Савичев о 0:1 с «Уралом»: «Во 2-м тайме у «Торпедо» были голевые моменты. Можно было уехать с очками»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:1) в Фонбет Кубке России.

⁃ Это наша вторая игра с «Уралом». Мы хотели взять реванш, но матч состоит из двух таймов. Во втором тайме у нас были хорошие подходы и голевые моменты, мы выглядели активнее. Но выигрывает тот, кто забивает.

⁃ Вопрос по пенальти. К мячу подошел Коста, так планировалось заранее, или это ситуативное решение самого игрока?

⁃ Во-первых, в тренировочном процессе каждая команда всегда тренирует этот компонент. Казалось, что он хорошо исполняет. Почему именно он взял мяч — будем разбираться. Может, он так был уверен. К сожалению, мы не забили.

⁃ Это совпадение, что в играх с «Уралом» в Екатеринбурге мы уже второй раз подряд не реализуем пенальти?

⁃ Нужно об этом спрашивать игроков, которые не забивают. Будем разбираться. Можно было уехать из Екатеринбурга с очками, – сказал .