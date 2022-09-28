Вратарю Швейцарии Зоммеру не забили 5 пенальти подряд. Рамос и Жоржиньо били по 2 раза, Соучек – 1

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер не пропустил с пенальти в пяти случаях подряд.

Начиная с 14 ноября 2020 года вратарь совершил четыре сэйва после ударов с одиннадцатиметровой отметки: дважды – в исполнении защитника сборной Испании Серхио Рамоса, по разу – хавбеков Жоржиньо (сборная Италии) и (сборная Чехии). Еще в одном матче пробил выше ворот.

Следует отметить, что серии пенальти при подсчете не учитывались.

Подробно со статистикой выступлений 33-летнего голкипера, представляющего гладбахскую «Боруссию», можно ознакомиться здесь.