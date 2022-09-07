Паратичи о «Тоттенхэме»: «Мы отстали от «Сити» и «Ливерпуля» на 20 очков в прошлой АПЛ, но теперь гораздо сильнее. Конте – один из лучших в мире»

Спортивный директор Фабио Паратичи рассказал о состоянии команды.

«Год назад, присоединившись к клубу, я сказал, что мы должны стать лучше, построить сильную команду и стать конкурентоспособными. Думаю, мы в хорошем положении. Отставание от лидеров сократилось.

В прошлом сезоне мы на 20 очков отстали от и , за столь короткий период невозможно полностью нивелировать разницу. Однако мы стали гораздо сильнее.

– один из лучших тренеров в мире, мы подписали новых футболистов, помогли тем, кто уже был в команде, стать лучше. Но впереди еще долгий путь. Мы становимся более конкурентоспособными, но этого недостаточно. Мы хотим быть еще сильнее и движемся в нужном направлении.

Для других команд занять место в топ-4 – это нечто особенное, но для нас это постоянная задача. Не хочу говорить об этом как о чем-то естественном, но попадание в Лигу чемпионов должно войти в привычку», – заявил Паратичи в интервью клубным медиа.