Пьянич расторгнет контракт с «Барсой» без компенсации и перейдет в «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Медосмотр – сегодня

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига ОАЭ Миралем Пьянич Аль-Шарджа деньги Футбол

Хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич близок к переходу в «Аль-Шарджа» из ОАЭ.

По данным RAC1, футболист расторгнет с каталонским клубом контракт, рассчитанный до 2024 года, и перейдет в «Аль-Шарджа» бесплатно. Пьянич отказался от денежной компенсации со стороны «Барселоны».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что сегодня игрок пройдет медосмотр для «Аль-Шарджа». Полная договоренность о его переходе в клуб из ОАЭ была достигнута в понедельник.

Прошлый сезон 32-летний футболист провел в аренде в «Бешикташе». Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные