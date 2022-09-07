Хавбек «Барселоны» близок к переходу в из ОАЭ.

По данным RAC1, футболист расторгнет с каталонским клубом контракт, рассчитанный до 2024 года, и перейдет в «Аль-Шарджа» бесплатно. Пьянич отказался от денежной компенсации со стороны «Барселоны».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что сегодня игрок пройдет медосмотр для «Аль-Шарджа». Полная договоренность о его переходе в клуб из ОАЭ была достигнута в понедельник.

Прошлый сезон 32-летний футболист провел в аренде в «Бешикташе». Его статистику можно найти здесь.