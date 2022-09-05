Пьянич может перейти из «Барсы» в «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Хавбеку предложили контракт на 3 года, он заинтересован

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Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.

«Аль-Шарджа» сделал предложение о трансфере полузащитника «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо. Футболисту предложили контракт на 3 года. Каталонцы готовы отпустить игрока.

Окончательное решение остается за боснийцем. Его привлекает идея с переходом в «Аль-Шарджа», и сделка может быть заключена в ближайшее время, поскольку стороны обсуждают последние детали соглашения. 

Прошлый сезон 32-летний футболист провел в аренде в «Бешикташе». Его статистику можно найти здесь

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