Пьянич может перейти из «Барсы» в «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Хавбеку предложили контракт на 3 года, он заинтересован

может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.

сделал предложение о трансфере полузащитника «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо. Футболисту предложили контракт на 3 года. Каталонцы готовы отпустить игрока.

Окончательное решение остается за боснийцем. Его привлекает идея с переходом в «Аль-Шарджа», и сделка может быть заключена в ближайшее время, поскольку стороны обсуждают последние детали соглашения.

Прошлый сезон 32-летний футболист провел в аренде в «Бешикташе». Его статистику можно найти здесь.