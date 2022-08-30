Клопп о «Ливерпуле» на трансферном рынке: «Я бы рискнул немного больше. Будем пробовать до дедлайна»

хочет, чтобы «Ливерпуль» больше рисковал на трансферном рынке.

– Время от времени я был бы готов рискнуть немного больше. Но я не принимаю решений, и это нормально. Мы будем пробовать до дедлайна.

Время еще есть, но когда все закончится и кто-то подпишет контракт или не подпишет, я буду очень рад, потому что мы перестанем думать об этом и сосредоточимся на составе, который у нас есть.

Чем ближе к последней минуте [трансферного окна], тем маловероятнее. Мы не выбыли, но все действительно сложно.

– Была ли вам оказана достаточная поддержка со стороны владельцев?

– Мне не понравится, если я скажу, мол, не уверен, а вы сделаете из этого большую проблему. Что значит «поддержка»? Всегда ли это легко? Нет. Обсуждаем ли мы такие вещи на публике? Конечно, нет, – сказал главный тренер мерсисайдцев.

Форвард Дарвин Нуньес пока единственный летний трансфер «Ливерпуля» для основной команды. Трансферное окно в закрывается в четверг в 23:00 по местному время.

Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» ищет полузащитника: «Я говорил, что он нам не нужен – и вы были правы, а я ошибался»