«Рубин» – фаворит в борьбе за Дзагоева («Чемпионат»)

Полузащитник Алан Дзагоев может присоединиться к «Рубину» как свободный агент.

По сведениям , казанский клуб является фаворитом в борьбе за 32-летнего футболиста, хотя есть на него и другие претенденты.

При этом в не подтвердили информацию о желании подписать игрока.

«Дзагоева в команде нет. Нам об интересе к Алану ничего не известно», – сказал глава пресс-службы Иван Бодылевский.

В прошлом сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 20 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.