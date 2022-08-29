«Рубин» – фаворит в борьбе за Дзагоева («Чемпионат»)

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Полузащитник Алан Дзагоев может присоединиться к «Рубину» как свободный агент.

По сведениям «Чемпионата», казанский клуб является фаворитом в борьбе за 32-летнего футболиста, хотя есть на него и другие претенденты.

При этом в «Рубине» не подтвердили информацию о желании подписать игрока.

«Дзагоева в команде нет. Нам об интересе к Алану ничего не известно», – сказал глава пресс-службы Иван Бодылевский.

В прошлом сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 20 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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