Игрок «Амкала» Блатов: «Тверь» – команда плюс-минус такого же уровня, как «Зоркий». Почему бы не пройти дальше?»

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Виктор Блатов считает, что «Амкалу» по силам пройти и «Тверь» в ФОНБЕТ Кубке России.

В матче 1/256 финала ФОНБЕТ Кубка России любительская команда обыграла «Зоркий» из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти).

«Дальше у нас игра с «Тверью». Команда у них плюс-минус такого же уровня, как «Зоркий». Первый этап прошли, да, мы счастливы, но в любом случае почему бы не пройти дальше?

Как дела после МФК «Спартак»? Все хорошо, после него я сыграл еще одну игру за МФК КПРФ, тренировался с ними два-три месяца. Из-за того, что у «Амкала» были постоянные выезды, мы готовились, я не успевал вообще.

Потом честно сказал главному тренеру МФК КПРФ Михаилу Александровичу Маркину: «Михаил Александрович, я бы с большим удовольствием каждый день тренировался, но я чисто физически не успеваю».

Готов ли вернуться в профессиональный спорт? Пока не знаю, честно. Недавно, когда разбирался дома, нашел старый контракт с «Химками», который мне предлагали. Блин, это круть. Так что насчёт возобновления профессиональной карьеры не знаю. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Блатов. 

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