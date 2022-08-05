Семин о немецких тренерах в «Локо»: «Зачем в штабе столько иностранцев? Должны быть видны изменения. Этого не происходит, идет деградация»

высказался о работе немецких тренеров в .

– В «Локомотиве» третий подряд главный тренер из Германии. И не сказать, чтобы это шло команде на пользу. В чем тогда смысл набирать не самых именитых тренеров из одной страны?

– Не знаю, какой смысл видят в этом руководители клуба. После определенного периода работы должны быть видны изменения, привнесенные новым тренером. То ли футболисты стали лучше, то ли тактика поменялась, то ли очков прибавилось. Этого не происходит, наоборот, идет определенная деградация.

Хотя есть и положительные моменты. Суперсовременная база в Баковке, например, реконструированная РЖД. Вообще, расходы на клуб громадные, однако спортивного продвижения вперед лично я не вижу. Чем один тренер отличается от другого, в чем их козыри, каковы они в тренировочной работе, тоже понять не могу.

Считается, что немцы хороши в физической подготовке, но в «Локомотиве» это не проявляется, он функционально не превосходит средние российские команды, не говоря уж про «Зенит».

Взять ЦСКА. Были одни тренеры, по-своему хорошо работали, хотя очков, возможно, недобрали. Пришли другие. И тогда, и сейчас выделялись концептуальные моменты, работу разных специалистов можно было отличить.

Владимир Федотов придал команде новые черты, вот что хотелось бы видеть у каждого тренера. Или про Семина говорили: «Уделяет много внимания обороне». Правильно говорили, это было мое. А что сейчас в «Локомотиве», скажите, фирменное, немецкое? Я такого не вижу.

В Самаре заметен определенный тренерский вектор. Юран задал «Химкам» свое отличительное направление. Верные это курсы или нет, подскажет турнирная таблица, но они есть. Этим и определяется для меня тренерская работа.

В «Локомотиве» же стоит поискать смысл не только в подборе главных тренеров, ряд других решений тоже не могу понять. Зачем в тренерском штабе столько иностранцев, например, – сказал бывший главный тренер железнодорожников.