Вильмар Барриос: «Зенит» много сделал для меня, остаться – ответная благодарность. Хотим выиграть РПЛ и получить вторую звезду»

Хавбек «Зенита» объяснил, почему решил продолжить выступать за клуб.

– Признайтесь, почему вы решили остаться в Санкт-Петербурге? Новое правило давало возможность прекратить трудовые отношения с «Зенитом» даже несмотря на то, что еще в прошлом сезоне вы продлили контракт до 2026 года.

– «Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге, чтобы мы были здесь как дома.

То, что я остался, – моя ответная благодарность и знак уважения клубу, я ощущаю ответственность за то, что продолжаю носить форму «Зенита».

Мы очень хотим выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду. Меня в «Зените» абсолютно все устраивает, еще раз подчеркну: клуб сделал все, чтобы я и моя семья чувствовали себя в Санкт-Петербурге комфортно. Я очень благодарен «Зениту» и продолжаю делать все от меня зависящее, чтобы клуб достигал поставленных целей.

– Российские клубы лишены возможности выступать в еврокубках. Проблема для вас?

– Да, это непростой момент не только для меня лично, но и для всей команды, поскольку соревнования такого уровня, как чемпионов, мотивируют, заряжают и многому учат. Мы всегда стараемся сначала стать чемпионами, чтобы затем попасть в Лигу чемпионов.

Но что поделать, нам ничего другого не остается, как только перевернуть страницу и смотреть в будущее. Наша актуальная задача – выиграть чемпионат, чтобы сразу вернуться в еврокубки, как только вернется эта возможность.

– Такой большой профессионал, как вы, наверняка востребован в пятерке ведущих европейских чемпионатов. Можете ли признаться, как часто вам поступали предложения перейти из «Зенита» в Англию, Испанию, Италию, Германию или Францию?

– Не стану отрицать, что и в этом году, и раньше имели место контакты с моими представителями на предмет моего настроения, не хочу ли я сменить обстановку. Но я всегда отвечал и продолжаю отвечать так: на все воля Божья, когда он решит, что пришла пора двигаться дальше, я об этом узнаю.

С первого дня прихода в «Зенит» моим главным принципом была концентрация на петербургском клубе, я думал и продолжаю думать только о том, чтобы приносить пользу той команде, за которую я сейчас выступаю, о «Зените». Никогда не было такого, чтобы я метался.

Если я играю за «Зенит», то, поверьте, полностью сконцентрирован на и ни о каких других клубах не думаю, – заявил колумбиец.