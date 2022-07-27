Кристиан Эриксен: «Я перешел в «МЮ» не ради эмблемы, а из-за футбола. Стиль тен Хага подходит мне»

поделился мыслями после подписания контракта с «Манчестер Юнайтед».

– Насколько сильно Эрик тен Хаг повлиял на ваше решение о переходе?

– Очень сильно. Я хочу играть в футбол. Я перешел не из-за эмблемы, а из-за футбола. Я хочу прийти и играть. Конечно, было здорово пообщаться с тренером, выслушать его идеи и поговорить о футболе. Это было идеально. Разговор с ним помог принять решение и выбрать «Манчестер Юнайтед».

– «Аякс» при Эрике традиционно показывал очень атакующий футбол, который хорошо вам знаком. Вы знаете, во что хочет играть Эрик. Это привлекло при принятии решения о переходе в «Манчестер Юнайтед»?

– Да. Думаю, мой стиль игры подходит под его идеи. Надеюсь, все хорошо сработает. Конечно, я считаю, что стиль тен Хага подходит мне, – сказал полузащитник .

Эриксен реактивно вернулся на топ-уровень – и это ожидаемое чудо. Он готов удивлять в «МЮ»