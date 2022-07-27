Игрок «Аталанты» Паломино провалил допинг-тест. У него выявили метаболит клостебола – запрещенный стероид

Футболист «Аталанты» Хосе Луис Паломино провалил допинг-тест.
Защитник бергамасков отстранен от игр и тренировок команды по требованию Антидопингового агентства Италии.
«Аталанта» официально сообщила, что тест Паломино выявил наличие метаболита клостебола.
Клостебол – синтетический анаболический андрогенный стероид, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Паломино выступает за команду из Бергамо с 2017 года.
В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.