Игрок «Аталанты» Паломино провалил допинг-тест. У него выявили метаболит клостебола – запрещенный стероид

Футболист «Аталанты» провалил допинг-тест.

Защитник бергамасков отстранен от игр и тренировок команды по требованию Антидопингового агентства Италии.

официально сообщила, что тест Паломино выявил наличие метаболита клостебола.

Клостебол – синтетический анаболический андрогенный стероид, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Паломино выступает за команду из Бергамо с 2017 года.

В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.