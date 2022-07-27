Игрок «Аталанты» Паломино провалил допинг-тест. У него выявили метаболит клостебола – запрещенный стероид

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Футболист «Аталанты» Хосе Луис Паломино провалил допинг-тест.

Защитник бергамасков отстранен от игр и тренировок команды по требованию Антидопингового агентства Италии.

«Аталанта» официально сообщила, что тест Паломино выявил наличие метаболита клостебола.

Клостебол – синтетический анаболический андрогенный стероид, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Паломино выступает за команду из Бергамо с 2017 года.

В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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