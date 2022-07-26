Тренер «Оренбурга»: «Молодые футболисты больше думают о деньгах, машинах. После тренировки его в кафе ждет девушка, которая хочет делать покупки»

Главный тренер высказался об отношении молодых футболистов к деньгам.

«Молодые футболисты больше думают о деньгах, какую машину купить.

Через 10 минут после окончания тренировки он уже не в раздевалке, потому что ему надо идти в кафе, его там ждет девушка, которая хочет делать покупки.

Молодые хорошо зарабатывают, но забывают, что в первую очередь они футболисты. Надо делать свою работу.

Футбол – это полтора часа и домой? Нет, футбол – это 24 часа. Надо готовиться на тренировках, следить за питанием, восстановлением», – заявил .