Тренер «Оренбурга»: «Молодые футболисты больше думают о деньгах, машинах. После тренировки его в кафе ждет девушка, которая хочет делать покупки»

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Главный тренер «Оренбурга» высказался об отношении молодых футболистов к деньгам.

«Молодые футболисты больше думают о деньгах, какую машину купить.

Через 10 минут после окончания тренировки он уже не в раздевалке, потому что ему надо идти в кафе, его там ждет девушка, которая хочет делать покупки.

Молодые хорошо зарабатывают, но забывают, что в первую очередь они футболисты. Надо делать свою работу.

Футбол – это полтора часа и домой? Нет, футбол – это 24 часа. Надо готовиться на тренировках, следить за питанием, восстановлением», – заявил Марцел Личка.

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